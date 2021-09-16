Решение высказать своё мнение по поводу компании «Яндекс» и её политики в отношении пользователей, имеющих прогосударственную позицию, приняли представители интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 16 сентября в мессенджере Telegram.

(сс) WikiFido Офис Яндекс в Москве

Многие пользователи пришли к выводу, что между якобы российской компанией «Яндекс» и американской YouTube постепенно теряются какие-либо различия. Что одна, что другая принадлежат иностранцам и ведут крайне спорную политику, продвигают западную идеологию и ценности.

«Я один из многих, кто, сравнивая «российский» «Яндекс» с американским YouTube, полагает, что обое рябое. Более того, пока я не попал в чёрный список персональных врагов американских демократов и не был объявлен «угрозой национальной безопасности США», мой гугл-аккаунт и YouTube-канал вполне исправно функционировали. «Яндекс» меня не банил ни разу. Он просто игнорирует практически всё, что я пытаюсь у него размещать, заставляя по пять-семь раз проходить премодерацию эфиров, в лучшем случае открывая один из четырёх. Попасть в «рекомендуемые» мне, запутинцу, практически невозможно. Там есть место для русофобов и ЛГБТ. Как и YouTube, «Яндекс» не брезгует скручивать просмотры под программами и отписывает подписчиков», — написал автор канала «Веселовский» в Telegram.

Некоторые комментаторы под данным постом отмечают, что не доверяют сервисам «Яндекс» и используют их с опаской. Кроме того, поисковую строку «Яндекса» они применяют лишь ради «грязных» делишек, в то время как в повседневной жизни пользуются конкурентами.

«По секрету: я в «Яндексе» смотрю исключительно порно ролики. Яндекс — это либерастня голимая. Я даже тачку вызываю с левого номера», — отмечает Sergey D.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время посещения офиса ИТ-компании «Яндекс»

Часть людей убеждена, что «Яндекс» принадлежит не гражданам России, а значит, осуществляет свою деятельность, финансируясь из-за рубежа. Это грубое нарушение российского законодательства, пишут граждане.

«Яндекс» — это вражеский иноагент, только который почему-то до сих пор не идентифицированный», — считает Александр А.

Помимо прочего, многие отмечают, что «Яндекс» не только не борется с ЛГБТ-пропагандой, а скорее всячески её поддерживает и продвигает.

«Там царствует ЛГБТ», — указывает Олег П.

Ряд блогеров отмечает, что сталкиваются с серьёзными препятствиями в пользовании сервисами «Яндекса», потому что администрации не нравится идеологическое или политическое содержание статей данных прогосударственных авторов.

«Мало кто знает, что у как бы российского «Яндекса» такая анальная модерация, что тому же Facebook есть чему поучиться. Разумеется, модерируют всех, кроме ЛГБТ, либерастни, фемок и прочей нечисти. Имел печальный опыт с «Яндекс.Дзеном». Так как я профи, за пару недель быстро набрал нужное количество просмотров, но монетизацию мне не дали — мыслями не вышел. Подключайтесь к любопытному проекту. Моё мнение, «Яндекс» нужно отжимать обратно в Россию, как это было сделано в свое время с сырьевыми компаниями», — пишет автор Telegram-канала «Русский тарантасъ».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Поисковик Яндекс

Отдельные пользователи призывают российских законодателей навести порядок во взаимоотношениях с «Яндексом», перестать слепо пичкать его госконтрактами и выдавить из его руководства всех иностранцев.

«Многие IT-компании только на словах «российские», а на деле оказывается, что всё предельно наоборот. Необходимо такие важные компании держать в России и под контролем России!» — поделился своим мнением Юрий С.

Интернет-сообщество решило высказать в Telegram своё мнение по поводу компании «Яндекс» и её политики в отношении пользователей, имеющих прогосударственную позицию.