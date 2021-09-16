17 сентября в России откроются избирательные участки, большинство из которых находятся в помещениях школ. Как и в Единый день голосования год назад, возникает проблема: пятница, а в некоторых регионах и суббота — учебный день. При этом в школах действуют особые меры безопасности, и туда не должны пускать не только «обычных» посторонних, но в ряде случаев и родителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как показало исследование ИА REGNUM, в разных регионах страны из этой ситуации вышли по-разному.

Так, в школах Барнаула учеба в пятницу пройдет в обычном режиме. Это вызывает вопросы у родителей.

«В нашей школе, как и во многих школах Барнаула, — шестидневка. Как будет решаться вопрос с безопасностью детей в выборные дни, непонятно. Например, в субботу старшеклассников увозят в университет на профориентацию, а пятница — первый день голосования — у детей стандартно учебный. Школа — это избирательный участок, то есть в неё доступ получат много посторонних. Единственный нюанс — наши дети с начала учебного года сидят по классам, даже старшеклассники. Противоковидные меры. Но вопрос безопасности опять же остаётся на первый выборный день открытым», — рассказала ИА REGNUM мама ученицы 10-го класса одной из школ Барнаула.

В Ленинградской области в тех школах, где будут открыты избирательные участки, собираются организовать «мероприятия в рамках примерного календарного плана воспитательных событий».

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Дарья Антонова ИА REGNUM

Аналогичный подход выбрали и в ряде других регионов, в частности в Ростовской области: для школьников проведут внеклассные уроки, онипосетят музеи, памятные и исторические места, примут участие в спортивных мероприятиях.

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Выездные мероприятия в первый день голосования ждут также школьников Петербурга, Кемеровской области, Татарии и ряда других регионов.

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В Воронеже школам и вузам, в помещениях которых будут открыты избирательные участки, рекомендовали на день уйти на дистанционное обучение. В промежутке между выборами и возобновлением занятий в помещениях рекомендовано провести дезинфекцию.

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В Удмуртии руководителям школ, в зданиях которых расположены избирательные участки, предложили выбор — уводить детей на однодневную «дистанционку» или организовать для них выездные мероприятия.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM

В Москве планируется провести акцию«Вместе всей семьей», чтобы школьники провели «увлекательный учебный день в музеях, парках, библиотеках, театрах, столичных технопарках». Но организовать мероприятия удалось не всем. И руководители отстающих учреждений просят родителей учеников написать заявления о том, что дети будут отсутствовать на занятиях в пятницу «по семейным обстоятельствам».

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В ряде школ Новосибирска 16 сентября занятия закончились раньше, а 17 сентября объявлен выходным. В дневниках школьников напротив этой даты поставлена запись «Не учимся».

Особый подход применили руководители одной из школ Новокузнецка. Уроки там продолжатся, но их продолжительность будет сокращена до 30 минут, количество уроков также сократится, а попадать в здание школы и покидать его учащимся предлагается через запасной вход. Таким образом, выборы не помешают учебе — и vice versa.

Трехдневное голосование внесло свои коррективы в процесс выборов. Если раньше старались проводить выборы в выходной день, когда в зданиях школ не было учеников, то теперь ситуация изменилась. В свое время председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что в комиссии изучали возможность переноса избирательных участков из школ, однако никакой подходящей альтернативы не нашли — все слишком дорого. Также Памфилова считает, что граждане, в общем-то, привыкли к тому, что избирательные участки находятся в школах. Есть и другой момент, связанный с пресловутым административным ресурсом, — не секрет, что учителей как работников бюджетной сферы легче использовать для контроля над процессом голосования.