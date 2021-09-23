В Южной Корее обсудили ряд событий, приведших к гибели пожилой супружеской пары.

(сс) PICNIC_Fotografi Пожилые люди

По сообщениям южнокорейских СМИ, 13 сентября в жилом доме, расположенном в одном из районов Сеула, были обнаружены тела 80-летнего мужчины и его 78-летней супруги, страдавшей от деменции.

Предполагается, что мужчина убил супругу, после чего свел счёты с жизнью. В предсмертной записке, адресованной дочери, пожилой мужчина написал, что заберёт жену вместе с собой.

Известно, что мужчина начал ухаживать за супругой в 2018 году, когда той поставили диагноз. Однако состояние женщины быстро ухудшалось, а положение дел становилось все хуже. Несмотря на обращение в Центр поддержки пациентов с деменцией, пожилая супружеская пара не получила надлежащей помощи.

В связи с тем, что средняя продолжительность жизни в Южной Корее составляет 83,3 года, в министерстве здравоохранения и социального обеспечения страны прогнозируют, что к 2030 году в Южной Корее будет насчитываться 1,36 млн человек, страдающих от деменции, а к 2050 году — более 3 млн человек.

Деменция

«Наверное, им было очень тяжело… Пусть их души теперь покоятся на небесах», — пишет adpa***.

«Деменция — это проблема, которую необходимо решать не в кругу семьи, а целым обществом. Поскольку люди, оставшиеся наедине с родственниками с деменцией, могут пойти на крайность, как и показывает данная история», — отмечает syne***.

«Старость — страшное слово», — пишет she0***.

«Неужели правительству так сложно отщипнуть от какого-нибудь бюджета 12% и направить эти средства в поддержку пациентов с деменцией?» — вопрошает 2m2c***.

«Это настоящая трагедия… Мне даже представить трудно, каково было дедушке, который долгое время ухаживал за больной женой… Никто не может винить его за содеянное», — пишет hise***.

«Правительство, задумайтесь о будущем людей!» — призывает ssun***.

«Лучше бы тратили деньги не на КНДР, а на людей, вышедших на пенсию», — негодует kang***.

«Дедушка понимал, что если оставит больную жену на дочь, она станет обузой для неё… Поэтому он и забрал её с собой», — пишет jjhr***.

«Все когда-нибудь постареют. Никто не может гарантировать того, что подобные ситуации больше не повторятся», — отмечает hphp***.

(сс) Free-Photos Старость

«Уверен, ему было трудно и больно принять такое решение», — уверяет emom***.

«Надеюсь, когда-нибудь у наших людей будет возможность уйти из жизни через эвтаназию, как, например, в Швейцарии», — надеется crui***.

«Грустная история. Я бы очень хотел, что Южная Корея стала страной, где все смогут жить счастливо», — надеется yun7***.

«А чем всё это время занималась их дочь, раз мужчина самостоятельно заботился о больной супруге?» — интересуется cjsq***.

«Правительство заинтересовано только в том, чтобы прикрыть свои косяки, проблемы простых людей их не интересуют», — отмечает ljw3***.