Директор департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook ностальгический пост об СССР и спровоцировала шквал критических комментариев в свой адрес.

Стакан газировки. 1966

Фиданян опубликовала фотографию мальчика, стоящего около уличного автомата с водой, и напомнила о «временах, когда не было ковида, стеклянные многоразовые стаканы не уничтожали вандалы, а воду можно было пить из-под крана». Чиновница также напомнила о «копеечных ценах», которые были в СССР.

Многие раскритиковали чиновницу в комментариях к ее записи, дошло даже до того, что некоторые стали требовать ее увольнения или выступили против того, чтоб женщине вообще выплачивалась заработная плата. Среди комментаторов были и те, кто все же принял сторону автора поста и заступился за чиновницу.

«Что делает этот совковый нафталин в департаменте образования?» — написала Ирина М.

«Что-то у руководительницы образования Киева много времени для ностальгии о прошлом, это однозначно влияет на качество образования в столице, а это однозначно влияние на будущее… Может, стоит пересмотреть чиновника на этой важной должности?» — обратилась Яна К. К мэру Киева Виталию Кличко.

Ленинградские и киевские студенты в Киево-Печерской лавре. 1928

«Человек, занимающий такую важную должность, должен смотреть вперед и только вперед, чтобы организовать для детей уровень знаний, необходимый для полноценного развития в современном мире, где акцент уже совсем на другом. Наука, технологии, иностранные языки, современное оборудование, качественное питание…» — добавила Anastasiya A.

«Я требую, чтобы мои налоги не тратились на ее заработную плату», — обратилась Olena V. К мэру украинской столицы Виталию Кличко.

«После такого поста должно быть заявление на увольнение. Киев — не совок, и в школах не должны этому учить за счет налогоплательщиков», — написал Григорий М.

«Да, всё так замечательно и было! А ещё абсолютно бесплатные квартиры, медицина, всё образование, пионерские лагеря и многое другое!» — поддержал чиновницу Гурген Г.

«В комментариях весь ментальный перелом нашей нации. Четкая граница между культурой и хуторянстом. Госпожа Елена выложила свою точку зрения, на которую имеет право в, казалось бы, демократической стране. За то получила оскорбления и нарекания. Бабка, тетка, женщина, особа, «без мозгов»… Мы действительно на пути развития или медленно деградируем? Какого объединения страны вы хотите, когда за ностальгический пост готовы разорвать? Куда делись терпимость, уважение, взаимопонимание и элементарная культура общения?» — возмутилась Наталия Я.

МАММ / МДФ Книжный развал. Харьков, Украинская ССР. 1958

«Все правильно… СССР был лучше…» — поддержал автора поста Валера Г.

«С чемоданом в ЛДНР — там союз ваш любимый», — отреагировал Dmytro K.

«Здесь пропаганда коммунистического режима…» — в свою очередь обратилась к национальной полиции Украины Ан Ж.

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Напомним, в августе представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) частично разрушили инсталляции, установленные на улице Институтской в центре Киева. Радикалы возмутились тем, что инсталляции, в частности автоматы с газировкой, отсылают зрителя к советскому периоду.