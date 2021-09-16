От Вьетнама до Северной Кореи, от Афганистана до Сирии Соединенные Штаты постоянно участвуют в «гуманитарных интервенциях» и «борьбе с терроризмом», а также под другими предлогами используют военную и не только силу за рубежом. За более чем два столетия война и применение силы были интегрированы в ДНК этой страны. Исторически США можно назвать самой боевой с этой точки зрения страной мира, сообщает китайский телеканал CCTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Судья

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили все более 200 военных операций, которые провели США за 240 лет их истории как государства. И отношение китайских пользователей оказалось очень и очень нерадостным для США.

«В тот момент, когда «Мэйфлауэр» отправился на американский континент, он задал тон для крупнейшей террористической страны мира», — заявил один из пользователей.

«Америка — проклятие мира! Соединенные Штаты — крупнейшая террористическая организация в мире и величайшая угроза миру во всём мире», — согласился другой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гегемон

«Сущность этого мира — закон джунглей, и сильные уважаются. Вот почему Соединенные Штаты — самая мощная страна в мире. Фактически мы так сильно страдаем от закона джунглей, что Тайваню и не снилось!» — считает JC Chen.

«Соединенным Штатам рано или поздно придет конец. Я верю, что наша родина скоро станет самой мощной страной в мире. Мир станет более мирным, и войн станет меньше», — уверен Сяоуцзы.

«Или же изменится название самой воюющей нации?» — задал резонный вопрос предыдущему оратору пользователь «У тебя вкусный хлеб?»

«Почему самая воюющая страна в мире при этом супердержава номер один? Может ли это заставить людей задуматься почему? За эти 240 лет в сравнении с Китаем, сколько лет у них длилась гражданская война?», — заявил «Плохой фотограф».

«Может ли кто-нибудь быть мировым полицейским без войны? Сможет ли он оставаться №1 в мире без войны?» — отметил Rey Wang_zzz.

«США объединяют различные преступные группировки со всего человечества», — уверен Чэн Яопэн.

«США потребовалось 200 лет, чтобы унести жизни более 900 000 человек в мире! Новый коронавирус за полтора года унес жизни более 680 000 американцев!» — заявил Юй Вэйсю.

«За 240 лет только 16 лет обошлись без войн, и более 200 войн было развязано за 240 лет. Если Соединенные Штаты не террористическая страна, то кто тогда?» — возмутился «Я и я».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

«Трамп на самом деле прав, он единственный президент, что не начал войну!» — считает Дун Ён.

«Англосаксы — жестокая раса, они начали колонизировать все и повсюду в начале эры мореплавания. Соединенные Штаты только унаследовали сознание своих предков. Свобода и демократия — не более чем фиговый лист для этой гонки к войне и агрессии повсюду», — считает другой комментатор.

Далее многие комментаторы вспомнили, что многие предки некоторых современных американцев являются авантюристами и бандитами, бежавшими из Старого Света за наживой и в бегстве от преследования в Европе. Поэтому, как они отмечают, в их жилах течет кровь таких вот людей, и ничего удивительного в том, что американцы творят в мире, нет.