В среду, 15 сентября, в Тюмени открылся очередной, уже двенадцатый по счёту Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ), который собрал на своих площадках экспертов и руководителей многих предприятий, работающих в этой сфере. Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра правительства России Юрий Борисов и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Между тем Тюменский форум не первый среди экономических мероприятий, которые проводятся в российских регионах в сентябре. Уже прошли экономические форумы во Владивостоке, башкирском Зауралье и ряде других регионов. Эксперты отмечают, что сегодня каждый сильный субъект пытается создать свою площадку для демонстрации достижений и привлечения инвесторов.

Дебаты. Фрагмент картины Суд королевской скамьи. 1460 год

Форумы в регионах: в чём смысл?

Крупнейшими инвестиционными форумами, которые проходят в России, принято считать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно проводится в начале июня, и Российский инвестиционный форум в Сочи, проходивший в феврале. Причём если ПМЭФ, пусть и с определёнными издержками в виде небольшого числа иностранных делегаций и в значительной мере переноса в онлайн-формат, всё же в текущем году состоялся, то сочинский форум из-за пандемии не проводится уже два года. Между тем именно в Сочи доминирующей всегда была региональная повестка, а в Северной столице акцент делался на международное сотрудничество. Нельзя исключать, что именно со стремлением заместить ежегодное сочинское мероприятие связан рост числа экономических форумов в субъектах.

При этом у экспертов нет единого мнения относительно эффективности проведения экономических форумов в регионах. Политолог Илдус Ярулин отмечает, что проводить собственный экономический форум стало в губернаторской среде правилом хорошего тона.