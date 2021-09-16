В среду, 15 сентября, в Тюмени открылся очередной, уже двенадцатый по счёту Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ), который собрал на своих площадках экспертов и руководителей многих предприятий, работающих в этой сфере. Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра правительства России Юрий Борисов и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Между тем Тюменский форум не первый среди экономических мероприятий, которые проводятся в российских регионах в сентябре. Уже прошли экономические форумы во Владивостоке, башкирском Зауралье и ряде других регионов. Эксперты отмечают, что сегодня каждый сильный субъект пытается создать свою площадку для демонстрации достижений и привлечения инвесторов.

Дебаты. Фрагмент картины Суд королевской скамьи. 1460 год

Форумы в регионах: в чём смысл?

Крупнейшими инвестиционными форумами, которые проходят в России, принято считать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно проводится в начале июня, и Российский инвестиционный форум в Сочи, проходивший в феврале. Причём если ПМЭФ, пусть и с определёнными издержками в виде небольшого числа иностранных делегаций и в значительной мере переноса в онлайн-формат, всё же в текущем году состоялся, то сочинский форум из-за пандемии не проводится уже два года. Между тем именно в Сочи доминирующей всегда была региональная повестка, а в Северной столице акцент делался на международное сотрудничество. Нельзя исключать, что именно со стремлением заместить ежегодное сочинское мероприятие связан рост числа экономических форумов в субъектах.

При этом у экспертов нет единого мнения относительно эффективности проведения экономических форумов в регионах. Политолог Илдус Ярулин отмечает, что проводить собственный экономический форум стало в губернаторской среде правилом хорошего тона.

«Не каждый глава региона может себе позволить его проведение. А так — вхождение в круг избранных. Экономический эффект всегда есть, пусть и не всегда в тех объемах, которые декларируются. Иногда случаются хорошие деловые предложения. Чаще всего это «показ товара» для центральных ФПГ (финансово-промышленных групп). Тем более иногда всплывают актуальные предложения, на которые не обращали прежде внимания, — изменился вдруг спрос, изменилась конъюнктура».
Илдус Ярулин
Admtyumen.ru
Тюменский нефтегазовый форум — 2021

Директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин считает, что тренд на проведение в регионах экономических форумов был взят с «федералов».

"Только вот если форумы, проводимые на федеральном уровне, изначально несут такие задачи, как демонстрация открытости и готовности к сотрудничеству государства с иностранным капиталом, а также демонстрация регионам готовности слышать и решать их проблемы, то результаты проведения в регионах таких форумов значительно отличаются от изначальной цели. По сути, такие форумы показывают федеральному центру, что губернаторы заинтересованы в привлечении инвестиций в регион, настроены на взаимодействие с бизнесом и инвесторами. Ну и вдобавок являются неким пиар-инструментом для глав регионов.
«Однако о реальной эффективности таких форумов для самих регионов говорить достаточно сложно. Большинство из них заканчиваются красивыми презентациями о том, что тот или иной регион подписал соглашение о сотрудничестве с другими регионами или крупными предприятиями. Однако, как показывает практика, никаких реальных дел эти соглашения впоследствии не несут».
Марат Хамидуллин

Скептически относится к региональным экономическим форумам и политолог Алина Жестовская, которая отмечает, что форумы скорее вид эвентов, а не инструмент экономического развития.

«От такой коммуникации пользы для реальных секторов — не больше, чем от концерта поп-группы для развития культурного уровня жителей спальных районов. Всё это интересно исключительно частному бизнес-сообществу. Субъект Федерации, спонсирующий данное действо, никакого оцифрованного, осязаемого профита, коим можно считать только деньги, длинные или короткие, не получает. Вся работа по завлечению инвесторов, адаптации под них законодательства и т.п. ведется закулисно. Да и оценивая планируемую эффективность какого-то регионального экономического форума, достаточно взглянуть на список участников. Это с почти абсолютной вероятностью будут люди, которые ежедневно коммуницируют друг с другом в рабочем порядке, плюс пресса. Полагаю, выводы тут очевидны».
Алина Жестовская
Admtyumen.ru
Тюменский нефтегазовый форум — 2020

«Самое интересное скрыто в кулуарах»

Проведение экономических форумов должно способствовать не только привлечению инвестиций, но и росту узнаваемости глав регионов, выстраиванию взаимодействия с представителями крупного бизнеса, а порой и усилению международных контактов. Одно из наиболее масштабных мероприятий — Восточный экономический форум — прошло в Приморье. Владивосток уже шестой раз встретил это событие. Форум посетил президент России Владимир Путин, состоялись онлайн-подключения глав Казахстана и Монголии, видеопоздравления прислали первые лица Китая, Индии и Таиланда, что наглядно подчёркивает статус мероприятия.

Свой формат проведения форума нашли в Башкирии, где третий год подряд в конце лета — начале осени проводится инвестиционный сабантуй «Зауралье». В этом году форум собрал более 900 участников, включая иностранных гостей из Турции, Казахстана и Белоруссии. Были подписани соглашения на сумму более 98 млрд рублей. Спецификой проводимого в Башкирии мероприятия является широкая культурно-туристическая программа. Очевидно, что одной из целей инвестиционного сабантуя организаторы видят не только заключение контрактов, но и туристическое продвижение региона.

Международный форум «ИнтерВолга-2021» 15 сентября открылся в Нижнем Новгороде. Мероприятие приурочено к 800-летию столицы Приволжского федерального округа, что позволило собрать гостей из более чем 20 стран, пусть и преимущественно онлайн. Среди других регионов, по мнению Марата Хамидуллина, также выделяется Татария.

«Однако форумы, проводимые там, давно уже имеют статус международных, и поэтому эффект от них значительно больше», — считает эксперт.

Government-nnov.ru
На церемонии открытия Международного форума «ИнтерВолга-2021»

Действительно, крупнейшим форумом, который проходит в Казани, является международный экономический саммит «Россия — Исламский мир». В этом году он состоялся уже в двенадцатый раз. Форум традиционно собирает большое количество гостей из стран Ближнего Востока и Средней Азии. В этом году в рамках саммита было проведено около 100 деловых сессий, подписано более 20 соглашений.

Причём, как отмечает Илдус Ярулин, на подобных форумах не все договорённости обнародуются публично.

«Все региональные форумы дают отдачу. Но не всегда это оказывается в центре внимания. PR-ходы — это хорошо, но бизнес не всегда любит трескотню. Как учесть суммы кулуарных договоренностей? Здесь самое интересное и скрыто», — замечает эксперт.

Экономические форумы стали заметной частью экономических процессов в российских регионах. С их помощью региональные власти пытаются решить непростые вопросы привлечения инвестиций, стараются создать дополнительный информационный повод и по возможности привлечь крупную фигуру федерального уровня, что обеспечит мероприятию дополнительное внимание. Но вопрос об эффективности таких саммитов пока остаётся открытым. Во всяком случае очевидно, что серьёзный форум по силам провести только экономически успешным субъектам, в то время как более слабые регионы вынуждены довольствоваться малозаметными и малозначимыми событиями.