Форумы в регионах России: в чём смысл?
В среду, 15 сентября, в Тюмени открылся очередной, уже двенадцатый по счёту Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ), который собрал на своих площадках экспертов и руководителей многих предприятий, работающих в этой сфере. Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра правительства России Юрий Борисов и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Между тем Тюменский форум не первый среди экономических мероприятий, которые проводятся в российских регионах в сентябре. Уже прошли экономические форумы во Владивостоке, башкирском Зауралье и ряде других регионов. Эксперты отмечают, что сегодня каждый сильный субъект пытается создать свою площадку для демонстрации достижений и привлечения инвесторов.
Форумы в регионах: в чём смысл?
Крупнейшими инвестиционными форумами, которые проходят в России, принято считать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно проводится в начале июня, и Российский инвестиционный форум в Сочи, проходивший в феврале. Причём если ПМЭФ, пусть и с определёнными издержками в виде небольшого числа иностранных делегаций и в значительной мере переноса в онлайн-формат, всё же в текущем году состоялся, то сочинский форум из-за пандемии не проводится уже два года. Между тем именно в Сочи доминирующей всегда была региональная повестка, а в Северной столице акцент делался на международное сотрудничество. Нельзя исключать, что именно со стремлением заместить ежегодное сочинское мероприятие связан рост числа экономических форумов в субъектах.
При этом у экспертов нет единого мнения относительно эффективности проведения экономических форумов в регионах. Политолог Илдус Ярулин отмечает, что проводить собственный экономический форум стало в губернаторской среде правилом хорошего тона.
Директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин считает, что тренд на проведение в регионах экономических форумов был взят с «федералов».
Скептически относится к региональным экономическим форумам и политолог Алина Жестовская, которая отмечает, что форумы скорее вид эвентов, а не инструмент экономического развития.
«Самое интересное скрыто в кулуарах»
Проведение экономических форумов должно способствовать не только привлечению инвестиций, но и росту узнаваемости глав регионов, выстраиванию взаимодействия с представителями крупного бизнеса, а порой и усилению международных контактов. Одно из наиболее масштабных мероприятий — Восточный экономический форум — прошло в Приморье. Владивосток уже шестой раз встретил это событие. Форум посетил президент России Владимир Путин, состоялись онлайн-подключения глав Казахстана и Монголии, видеопоздравления прислали первые лица Китая, Индии и Таиланда, что наглядно подчёркивает статус мероприятия.
Свой формат проведения форума нашли в Башкирии, где третий год подряд в конце лета — начале осени проводится инвестиционный сабантуй «Зауралье». В этом году форум собрал более 900 участников, включая иностранных гостей из Турции, Казахстана и Белоруссии. Были подписани соглашения на сумму более 98 млрд рублей. Спецификой проводимого в Башкирии мероприятия является широкая культурно-туристическая программа. Очевидно, что одной из целей инвестиционного сабантуя организаторы видят не только заключение контрактов, но и туристическое продвижение региона.
Международный форум «ИнтерВолга-2021» 15 сентября открылся в Нижнем Новгороде. Мероприятие приурочено к 800-летию столицы Приволжского федерального округа, что позволило собрать гостей из более чем 20 стран, пусть и преимущественно онлайн. Среди других регионов, по мнению Марата Хамидуллина, также выделяется Татария.
«Однако форумы, проводимые там, давно уже имеют статус международных, и поэтому эффект от них значительно больше», — считает эксперт.
Действительно, крупнейшим форумом, который проходит в Казани, является международный экономический саммит «Россия — Исламский мир». В этом году он состоялся уже в двенадцатый раз. Форум традиционно собирает большое количество гостей из стран Ближнего Востока и Средней Азии. В этом году в рамках саммита было проведено около 100 деловых сессий, подписано более 20 соглашений.
Причём, как отмечает Илдус Ярулин, на подобных форумах не все договорённости обнародуются публично.
«Все региональные форумы дают отдачу. Но не всегда это оказывается в центре внимания. PR-ходы — это хорошо, но бизнес не всегда любит трескотню. Как учесть суммы кулуарных договоренностей? Здесь самое интересное и скрыто», — замечает эксперт.
Экономические форумы стали заметной частью экономических процессов в российских регионах. С их помощью региональные власти пытаются решить непростые вопросы привлечения инвестиций, стараются создать дополнительный информационный повод и по возможности привлечь крупную фигуру федерального уровня, что обеспечит мероприятию дополнительное внимание. Но вопрос об эффективности таких саммитов пока остаётся открытым. Во всяком случае очевидно, что серьёзный форум по силам провести только экономически успешным субъектам, в то время как более слабые регионы вынуждены довольствоваться малозаметными и малозначимыми событиями.