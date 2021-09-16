В Киевском университете культуры открыли факультет социальной сети TikTok. Об этом 15 сентября сообщается на сайте вуза.

Виктор Васнецов. Балаганы в окрестностях Парижа. 1877

«Впервые не только на Украине, но и в мире в Университете культуры начали трендовый проект — факультет TikTok», — говорится в сообщении.

Ректор учебного заведения Михаил Поплавский, комментируя идею открытия факультета, отметил, что будущее мира за социальными сетями, а TikTok — это «инновационно и молодежно, это новый феномен».

«Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — сказал Поплавский в ходе презентации нового факультета.

Виктор Винокур Киевский университет культуры

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый», «Таймер Одесса» и «Первый независимый». Многие критически отнеслись к открытию данного факультета, да в целом и к университету культуры и его ректору.

«Пока одни летят в космос, мы катимся в пучину деградации. Слава Украине!» — с сарказмом отреагировал Ярослав Николаевич.

«Страна победившего ТикТока», — смеется Roman Super.

«И что, неужто есть желающие учиться на этом факультете?» — задался вопросом Sle.

«Конечно есть. Ещё и деньги платят. Думаю, немалые», — ответил ему Андрей.

«Занятия тоже по 15 сек. будут? Какой ужас, до чего дошли», — написала Людмила.

«На Украине специально лишают людей образования. Стадом проще управлять. На работу, жрать, сериал, спать и по кругу», — добавил Дмитрий.

«Никогда не выносила Поплавского. Всегда стыдно за него и за мою страну», — отреагировала Наталья.

«Тут дело не в Поплавском и даже не в его университете… Дело в тех дебилах, которые поступят на этот факультет», — пишет Денис.

«Совсем старый из ума выжил», — написала Ольга.

«Вам, нормальным людям, не страшно за будущее ваших детей?» — поинтересовалась Екатерина А.

«Это уровень этой страны. Так что всё как бы предсказуемо», — отметил Marti.

TikTok

«Позорище маразматическое!!! Интересно, какие будут курсовые и дипломные работы?» — поинтересовался «Инструктор по вождению».

«Как же страшно становится воспитывать детей…» — отреагировала Анастасия.

«Господи, что это?.. Ну насколько плохо надо учиться в школе, чтобы оказаться в Университете культуры? Родители, неужели вам пофиг на будущее ваших детей? На сайтах «Работа» пишут: «требуется бухгалтер, юрист, менеджер. Выпускников университета культуры просьба не беспокоить…» Смотрю на фото (на Поплавского и на заискивающе аплодирующих студенток), и мысль только одна: День открытых дверей в дурдоме!!! Как хочется всю эту вакханалию смыть брандспойтом и посыпать дустом», — написала Светлана.

«Что мы хотим? У нас государство есть? Осталась одна вывеска и часть территории. Печально наблюдать, как деградирует наше общество. А ведь были времена, когда занимали первое место по чтению среди нашего населения. Зачем читать? На факультет к Поплавскому!» — написала Людмила М.

«А Зеленский там будет почетным профессором?» — не без сарказма подытожил Fn Ln.

Читайте также: Толстой: Украина заслужила факультет TikTok