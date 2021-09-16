Сегодня в 4:33 по пекинскому времени в городе Лучжоу провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0 с глубиной очага 10 километров. Толчки ощущались в городах Чэнду и Чунцин. По официальным данным, землетрясение унесло жизни как минимум двух человек и еще трое получили ранения. Данные уточняются. Провинция Сычуань приступила к ликвидации последствий землетрясения второго уровня.

Землетрясение

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили стихийное бедствие под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Сычуань, Лучжоу, Фудзи, Датиан, Тайхэ, центр землетрясения в Цаоба, старые дома и электрические столбы сильно пострадали. Пусть все будут здоровы и здоровы!» — сообщил «Смотрящий в завтрашний день».

«Землетрясение магнитудой 6,0 в уезде Лушэн, провинции Сычуань, является относительно серьезным стихийным бедствием!» — констатировал «Слоник».

"Я почувствовал толчки в Чунцине в 2:10 утра прошлой ночью, потому что в это время я не спал, а свет в гостиной очень сильно трясся. Было ли это землетрясение перед землетрясением?» — задался вопросом «Юг 1221».

«Люди в Лучжоу сказали мне, что они напуганы до смерти», — отметила Шини Чжоу Пин.

«Проснулся в 4:20. Не смог заснуть во время землетрясения. Вдруг я почувствовал, как дом сдвинулся. Я испугался и включил свет. Наш дом немного затрясся. Это было действительно страшно», — сообщил другой комментатор.

PhiLiP Лучжоу. КНР

«Живу в Чэнду. В то время я почувствовал тряску, но она была недостаточно сильной, чтобы разбудить меня. Я проснулся с мыслью, что мне что-то приснилось прошлой ночью. Но оказалось, это землетрясение, когда я открыл новости. Надеюсь, все в безопасности», — рассказал свою историю QVQIU.

«По совпадению я проснулся в этот момент, а живу я на шестом этаже. После долгой тряски окно лязгнуло, и я был напуган до смерти», — добавил «Теплый Йи».

Многие комментаторы отмечают, что, помимо всего прочего, сильные дожди идут сейчас на месте происшествия, что только усугубляют ситуацию. Некоторые добавляют, что хотя и являются жителями Чэнду, но толчков не ощущали, потому что спали крепким сном и узнали о случившемся только поутру.

Власти продолжают уточнять информацию о жертвах, пострадавших и разрушениях. Известно о разрушении ряда домов, но пока исчерпывающей точной информации еще не сформировано.

Напомним, что в 2008 году землетрясение магнитудой 8,0 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Трагедия унесла жизни 87 587 человек, еще более 374 тыс. человек пострадали.