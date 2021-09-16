Практически все основные СМИ Италии написали об уходе на самоизоляцию президента России Владимира Путина после выявления коронавируса у людей из его окружения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В связи с этим «РаиНьюс» обращает внимание на встречи главы государства с членами параолимпийской сборной, президентом Сирии Башаром Асадом и участие в военных учениях с Белоруссией. Кроме того, итальянские журналисты отмечают, что Владимир Путин ранее сделал прививку от COVID-19. Это дало повод некоторым комментаторам усомниться в эффективности российского препарата.

«То есть даже волшебный «Спутник» не предотвращает заражение?» — спросила Ля Бомбетта.

«Спутник», чистая вода», — считает Аннализа В.

«Он никогда не делал прививку, он неглупый человек», — категорично заявила Кристина П.

«Забавно, что у России есть собственная вакцина, но процент вакцинации до сих пор низкий», — заметил Бруно У.

Вакцина «Спутник V»

Впрочем, большинство пользователей не отнеслось серьёзно к этой новости. Многие не верят, что российский президент действительно находится на самоизоляции.

«Бедный ковид», — шутит Антонио К.

«Это ковид самоизолировался от Путина», — добавил Лука С.

«Самоизоляция для него (Владимира Путина, прим. ИА REGNUM) — это единственный способ изолировать себя», — иронизирует Меки Н.

«Он же царь, поэтому у него иммунитет к ковиду», — отметил Марко Д.