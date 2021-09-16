«Бедный ковид» — соцсети Италии обсудили самоизоляцию Путина
Практически все основные СМИ Италии написали об уходе на самоизоляцию президента России Владимира Путина после выявления коронавируса у людей из его окружения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В связи с этим «РаиНьюс» обращает внимание на встречи главы государства с членами параолимпийской сборной, президентом Сирии Башаром Асадом и участие в военных учениях с Белоруссией. Кроме того, итальянские журналисты отмечают, что Владимир Путин ранее сделал прививку от COVID-19. Это дало повод некоторым комментаторам усомниться в эффективности российского препарата.
«То есть даже волшебный «Спутник» не предотвращает заражение?» — спросила Ля Бомбетта.
«Спутник», чистая вода», — считает Аннализа В.
«Он никогда не делал прививку, он неглупый человек», — категорично заявила Кристина П.
«Забавно, что у России есть собственная вакцина, но процент вакцинации до сих пор низкий», — заметил Бруно У.
Впрочем, большинство пользователей не отнеслось серьёзно к этой новости. Многие не верят, что российский президент действительно находится на самоизоляции.
«Бедный ковид», — шутит Антонио К.
«Это ковид самоизолировался от Путина», — добавил Лука С.
«Самоизоляция для него (Владимира Путина, прим. ИА REGNUM) — это единственный способ изолировать себя», — иронизирует Меки Н.
«Он же царь, поэтому у него иммунитет к ковиду», — отметил Марко Д.