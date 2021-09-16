Предприятие, которое «прославилось» событиями в Армянске (Крым), — снова в медиаповестке. Крупный производитель диоксида титана в Восточной Европе и странах СНГ — компания «Титановые инвестиции» в лице Армянского филиала пытается «повоевать» с Росприроднадзором. Оскандалившиеся бизнесмены пытаются оспорить 25 пунктов из предписания ведомства. Арбитраж Краснодарского края рассмотрит заявление 15 ноября 2021 года. Подробности о том, что происходит на предприятии с многомиллиардными убытками, — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод «Крымский титан»

Напомним, в августе-сентябре 2018 года в Армянске наблюдались выбросы в атмосферу, которые привели к введению режима ЧС и массовому отравлению жителей города и ближайших населенных пунктов. Тогда работа предприятия была приостановлена, а детей из Армянска вывезли в санатории Крыма.

Из материалов уголовного дела, фигурантом которого стал бывший директор филиала ООО «Титановые инвестиции» — завода «Крымский титан», следует, что было допущено нарушение правил безопасной эксплуатации объекта размещения отходов — кислотонакопителя. Это привело к росту концентрации кислых солей и соединений, а также выбросам.

Помимо уголовного дела, в своё время в суд был направлен и иск о взыскании с предприятия возмещения стоимости лечения пострадавших граждан. В тот же период на имущество фирмы-владельца наложили арест на сумму 108 млн рублей.

Проверки и нарушения

Стала ли компания после этого меньше нарушать? Сообщения Росприроднадзора говорят об обратном.

Из сообщения Южного межрегионального управления Росприроднадзора от ноября 2020 года следует, что по итогам плановой выездной проверки в отношении ООО «Титановые инвестиции» было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

Rk.gov.ru Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции»

Проверка выявила 126 нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, и опять же было обнаружено, что установки очистки газов и пылегазоочистные установки эксплуатируются с нарушением сроков проведения проверки эффективности работы и проведения планово-технических осмотров. И таковых источников выбросов было 42. Список нарушений был обширен, а штраф составил 4 млн рублей.

Но может быть, после этого предприятие, которое в 2020 году включили в список системообразующих для России, взялось за ум? В качестве ответа на этот вопрос можно привести результаты проверки ООО уже в текущем году.

В апреле 2021 года Южное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку ООО «Титановые инвестиции», чтобы проконтролировать исполнение предписания от 23.11.2020 года, срок по которому истек 14 апреля 2021 года.

В результате весенней проверки ведомство обнаружило многочисленные не устраненные нарушения. Так, например, «ООО «Титановые инвестиции» допущено ведение производственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на атмосферный воздух, в отсутствие разработанных и прошедших в установленном законом порядке согласование с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий». Помимо этого, компания допустила строительство станции нейтрализации кислых стоков «в отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня в отношении проектной документации». И это далеко не весь перечень выявленных нарушений.

Rk.gov.ru Проверка на Армянском филиале «Титановые инвестиции»

26.05.2021 года было составлено новое предписание со сроком исполнения — 26.08.2021 года. В нём было более 40 пунктов.

И что же делает руководство актива из списка системообразующих? В начале сентября 2021 года компания «Титановые инвестиции» в лице Армянского филиала подает иск в арбитраж Краснодарского края к управлению Росприроднадзора. В нём истец требует признать недействительными 25 пунктов предписания и приостановить их действие. Дело пока в стадии рассмотрения.

О фигуранте, убытках и исках

Судя по всему, дела у фирмы обстоят не очень. Например, в марте 2021 года стало известно, что в филиале ООО было сокращено более 200 сотрудников. О таких планах компания сообщала еще за год до этого. В качестве обоснования непопулярного шага назывались многомиллиардные долги.

Нерадостно выглядят для ООО и результаты 2020 года. Так, при выручке 8 726 635 000 рублей чистый убыток компании составил 2 580 264 000 рублей при убытке в 2019 году — более 1,92 млрд рублей.

А тут ещё и многомиллионный иск от министерства имущественных и земельных отношений Крыма подоспел. Дело «о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка от 16.01.2012 в размере 37 494 053,51 рубля» рассмотрят 22 сентября.

Rk.gov.ru Филиал ООО «Титановые инвестиции» в Армянске

Помимо этого, 11 ноября арбитраж рассмотрит иск Росприроднадзора к «Титановым инвестициям» о взыскании вреда, причинённого окружающей среде. Сумма — более 4,2 млн рублей. Также на 18 октября назначено заседание по иску «Крымгазсети» о взыскании 32 565 537,37 рубля, а на 26 октября — по иску «Крымэнерго» на сумму 20 078 478,94 рубля.

И это далеко не все финансовые претензии к ООО, что не до конца рассмотрены арбитражами нескольких регионов.