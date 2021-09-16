Информация о том, что цена на газ в Европе установила очередной рекорд, превысив в ходе торгов отметку в $950 за тысячу кубометров, спровоцировала жаркую дискуссию среди пользователей Интернета. Граждане оставили свои комментарии 16 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубое золото

«Что там с «Северным потоком — 2»? Пора уже досрочно запускать газопровод и побыстрее. В Эстонии, например, уже сыро и зябко! Надо удовлетворять внезапно возросший спрос», — указывает пользователь под псевдонимом «Персона Грата».

Многие пользователи пришли к выводу, что такие цены на газ могут поставить в ступор экономики множества европейских стран. Если подобное удовольствие смогут позволить себе такие государства, как Германия, то явно не вытянут подобные Украине.

«Ну, а как? А если бы свидомые думали, то могли бы исполнять контракт по совсем другой цене, чисто «по-братски», а не бегать по разным Байденам с протянутой рукой. Зри в корень — сказал Козьма Прутков. Теперь, если уж богатая Германия может позволить себе раскошелиться на такие расценки, но мелкие страны, такие как Украина, оказались в тяжелейшем положении», — считает Sergey K.

Некоторые комментаторы стали гадать, что является причиной такого невероятного роста цен на газ в Европе. Граждане предположили, что загадка может крыться в корысти российских поставщиков газа, которые решили нажиться на бедных европейцах.

«Цены на газ растут из-за того, что российские газовики резко сокращают поставки, проворачивая очередную авантюру. Но остались дни до ухода из власти фрау Меркель, и вот тогда посмотрим, не дадут ли им за такое по рогам», — поделился своим мнением Александр Г.

(сс) European People's Party Канцлер Германии Ангела Меркель

Часть людей считает, что сами европейские страны не дают России увеличить объёмы поставляемого газа, играя тем самым стоимостью того газа, который ей в любом случае поставляется российской стороной.

«Идёт эксперимент для того, чтобы выяснить, сколько может стоить клиническая дурь. Дело в том, что «Северный поток — 1» не работает на полную мощность, потому что евробюрократы запретили использовать по полной. Газ есть, труба есть — поставлять газ по трубе нельзя. Теперь вот просто интересно, сколько денег готова Европа заплатить, настаивая на этом идиотизме?» — задаётся вопросом Дмитрий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия в данном случае вообще ни при чём и просто европейские денежные мешки решили заработать на стоимости газа. Сами же объёмы топлива на данный момент их не интересуют.

«Российская Федерация, согласно действующим договорам, продаёт газ по фиксированной цене! Но европейские капиталисты решили, судя по всему, хорошенько заработать!» — подозревает Валентин М.

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Отдельные комментаторы отмечают, что российскому руководству в любом случае необходимо не терять бдительности, а пользоваться уникальным случаем продать газ втридорога.

«Главное, чтобы России от этого проблем не было, а если это дополнительно насытит российский бюджет, то, получается, что нам это выгодно», — написал Михаил Т.

Напомним, 15 сентября из данных торгов лондонской биржи ICE Futures стало известно, что цена на газ в Европе установила очередной рекорд, превысив в ходе торгов отметку в $950 за тысячу кубометров.