Информация, согласно которой глава министерства энергетики Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом заявил о том, что газотранспортную систему страны могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, вызвала реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 сентября в социальной сети Facebook.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

«Молодцы, ай да умницы! Приветствую от всей души умников на Украине. Продолжайте шантаж Европы в том же духе. Таким образом, мы достроим благодаря умникам «Северный поток — 2» и газ пойдёт в обход обезумевшей Украины. Украинцы останутся на обочине цивилизаций», — прогнозирует Ирина В.

Многие пользователи пришли к выводу, что своими провокационными заявлениями украинские власти лишь отдаляют от себя Европу, оставаясь наедине со своим беспросветным будущим.

«Сплошные разговоры. А министр тактично решил умолчать о том, где Украина газ будет брать для внутреннего рынка. Правильно, у России, которая будет ей продавать газ по общеевропейской цене. Украинские власти уже не знают, на кого кидаться, истерика в курятнике началась», — считает Михаил Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление Галущенко выглядит крайне глупым, ведь Европа будет получать полный объём необходимого газа через только что построенный газопровод «Северный поток — 2».

Mpe.kmu.gov.ua Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом

«Я не до конца понял, чем они решили пугать Германию. Тем, что немцам больше не придётся платить украинским и польским транзитёрам, которые этот газ ещё и подворовывали для собственных нужд? Получается, что отныне Россия будет просто продавать газ Украине, а Киеву больше нечего предложить европейцам. Ну да, немец смеялся и аплодировал стоя, такого номера «95 квартала» он ещё не видел», — пишет Игорь Р.

Часть людей считает, что Киев занимается совсем не теми вещами, ведь надвигается зима и необходимо спешно готовиться к отопительному сезону.

«Смех и слёзы! Киев грозит Европе чужим газом! Ну да, что ещё остаётся? Пользуются всем советским и при этом грозят пальчиком! Сами-то чем отапливаться собираются этой зимой? Лучше бы об этом думали, а не европейцам угрожали», — поделилась своим мнением Нина К.

«Напугали ежа голой задницей. А на какой ляд мы с Германией тогда «Северный поток — 2» строили? Это же, получается, вы теперь за реверсный газ по 800$ за кубометр платить будете. И никуда отныне не денетесь, соседушки вы наши», — указывает Михаил Б.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

Ряд пользователей указывает на то, что Украину ждут серьёзные социально-экономические потрясения, которые могут стать концом существования данного государства.

«Режьте на лом уже свою транзитную трубу, а то одна труха останется через какое-то время, даже сдать нечего будет. Никто внутри страны не станет вкладываться в её адаптацию под нужды внутри страны. Когда можно было ограбить, уже ограбили, пора валить за границу», — написал Роман Г.

Напомним, 15 сентября на сайте министерства энергетики Украины появилась информация, согласно которой глава ведомства Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом заявил о том, что газотранспортную систему страны могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов.