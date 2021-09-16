Видео, на котором видно, как в одном из автобусов Дзержинска кондуктор очень грубо высадила из салона несовершеннолетнюю девочку — у ребёнка не хватило пяти рублей на проезд, — вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 сентября в социальной сети Facebook.

Robfoto Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

«Высаживать могут только сотрудники полиции, если сочтут это нужным. Кондуктор, водитель — это не силовики, им не дано право трогать кого-то, особенно ребёнка!» — указывает Ilqar A.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены поведением кондуктора. Граждане напомнили о том, что девочек, у которых не хватает пяти рублей на проезд, защищает закон Российской Федерации.

«Да сколько же это будет продолжаться? Приняли же соответствующий закон, который строго-настрого запрещает высаживать детей. Надо каждому кондуктору лично очевидные правила поведения объяснять?» — задаётся вопросом Анна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что пассажиры в салоне автобуса повели себя крайне возмутительно, пытаясь отстраниться как от поведения кондуктора, так и от маленькой девочки, которая оказалась в неприятной ситуации.

«Пять? Пять долбанных рублей?! Люди, вы серьёзно? Да хоть сто, двести или даже тысячу я бы заплатила, чтобы ребёнок был в безопасности и ему бы не пришлось пешком добираться до дома. Капец, во что у нас народ превратился. Всем наплевать друг на друга. Какими в таком случае вырастут эти дети? Будут ли они любить окружающий мир? Не думаю», — считает Елена Ф.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Билет на проезд

Часть людей считает, что с российским обществом происходит явно что-то нехорошее, раз в сети оказываются подобные видео.

«Неужели никто из пассажиров не мог заплатить пять рублей, чтобы бездушный кондуктор не высаживал маленькую девочку из автобуса? Сидят все, как ни в чём не бывало. Не такими были прошлые поколения. Эти граждане ничем не объединены, потеряли человеческое лицо», — поделилась своим мнением Zema S.

Ряд пользователей указывает на то, что в России уже давно сформировалось общество, которое решило всё-таки по волчьи выть. Поэтому маленькой девочке придётся принять данный суровый факт и держаться подальше от обозлённых и бездушных сограждан, пишут люди.

«Это не просто равнодушие взрослых. Это настоящая выстроенная система по принципу «моя хата с краю», «я в наушниках» или «всё делается правильно, что не касается лично меня». Мне очень жаль, что ребёнок сейчас получил такой жизненный урок, где человек человеку волк! Кто вернёт ему веру в человеческое сообщество?» — написала Ирина К.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Нашлись и те, кто уверены, что бывают и обратные случаи, когда случайные люди внезапно оказывают помощь и поддержку в той или иной ситуации.

«На кондукторе уже можно крест ставить. Такую нелюдимую ее не исправить. Но пассажиры — это какой-то позор. Хотя не всегда и не везде так! Я как-то раз села в маршрутку, полезла в сумку за кошельком и с ужасом поняла (вслух прям), что забыла его. Моментально нашлись желающие заплатить за меня. Цена проезда была 25 руб. Так что по-разному бывает», — пишет Зульфия Д.

Напомним, 15 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в одном из автобусов Дзержинска кондуктор очень грубо высадила из салона несовершеннолетнюю девочку — у ребёнка не хватило пяти рублей на проезд.