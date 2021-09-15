Заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинские власти готовы продлить контракт с Газпромом на транзит сырья по своей территории, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

"В то же время, как простые плебеи воюют друг с другом, «враждующие» патриции заключают между собой торговые договоры. Деньги не пахнут, как говорится», — пишет Давид Б.

Многие пользователи усматривают в данном предложении желание украинской стороны вновь взгромоздиться на российскую шею, чтобы переждать тем самым непростой зимний период.

«То есть если переводить на человеческий, они готовы снова сесть нам на шею, чтобы оттуда гадить на голову. Надо Газпрому ответить, что мы не достойны того, чтобы сотрудничать с Украиной, мы же «агрессоры». Пусть их содержат те, кто им милее. Американцы, к примеру», — отмечает Сергей О.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Некоторые комментаторы отмечают, что, как только Газпром заключит новый контракт с «Нафтогазом», Украина вновь ударит Россию в спину. Это неминуемо приведёт к ещё большим финансовым потерям для нашей страны, пишут граждане.

«Нет особых симпатий к родному Газпрому, но мне непонятно: какой идиот будет заключать контракты с конторой, которая потом завалит тебя же миллиардными исками по любому поводу и без повода? Такое уже было и не раз. Так бизнес не делается, господа», — указывает Олег Д.

«Только дурак поведётся на их разводку с долгосрочным контрактом. Может, опять ударят в спину, а может, Украины и вовсе через год как таковой и не будет больше. Надеюсь, Россия поумнела. Что до транзита, то в будущем можно заключить контракт на минимальные поставки газа, чтобы труба совсем пустой не была», — поделился своим мнением Александр М.

Часть людей считает, что украинским властям следовало бы вести более последовательную политику и перестать обращаться к ненавистной им России за помощью.

«А украинцам не привыкать жертвовать своей гордостью ради того, чтобы сохранять свою задницу в тепле. Они ведь до сих пор топятся углём, добытым в независимом Донбассе. Новый контракт с Газпромом их точно совершенно никак не смутит. А весной, как только потеплеет, будет всё по новой: как ни в чём не бывало начнут хаять Россию и плеваться в Газпром», — предрекает Леонид Л.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Ряд пользователей указывает на то, что транзит газа для Украины является одним из последних источников пополнения бюджета и его можно обеспечить, но сам газ им необходимо поставлять по справедливой европейской цене.

«Цена газа в Европе уже перевалила за $880 за кубометр. Это именно та цена, по которой газ российский необходимо продавать режиму Киева, в то время как Белоруссии его будут продавать по $128. И строго настрого надо запретить Киеву воровать газ из транзитной трубы. Только так они задумаются над тем, чем они будут согреваться», — написал Владимир М.

Напомним, 15 сентября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил по итогам переговоров с немецкой стороной о том, что украинские власти готовы продлить контракт с Газпромом на транзит сырья по своей территории.