Заявление генерального директора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрия Баранова о том, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжёлой ракеты «Енисей» для полётов на Луну, который при этом не исключил, что работы могут возобновить после уточнения программы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Надувной космонавт

«Разве доработка проекта не является частью разработки ракеты? Или они только планируют продолжение планирования данного проекта? Что в этом Роскосмосе вообще происходит?» — задаётся вопросом Анатолий З.

Многие пользователи были крайне удивлены и расстроены тем, что российская космонавтика продолжает топтаться на месте, в то время как иностранные конкуренты достигают новых высот в данной сфере.

«А что, заранее всё продумать нельзя было? А то по ходу дела разберутся: метан или кислород использовать, какой облик у ракеты должен быть и т. д. Времени пройдет немало, конкуренты в лице США и Китая уже будут на Луне свои базы строить, а мы всё будем над проектом сверхтяжёлой ракеты корпеть», — предрекает Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое решение может быть меньшим из зол, исходя из всех обстоятельств разработки подобных сверхтяжёлых ракет.

«Ну, лучше уж остановиться в разработке на данном этапе, чем иметь в будущем серьёзные проблемы на стадии испытаний. Те же американские частники ничего поделать не могут — у них ракеты постоянно падают. Это является ошибкой при проектировании!» — указывает Геннадий Б.

Official SpaceX Photos Ракета Falcon 9

Часть людей считает, что лучше бы конструкторам добраться до стадии испытаний ракет, чем бесконечно на бумаге рисовать проекты, которые так и не будут реализованы.

«Стоит отметить, что у того же Илона Маска с ракетами часто случаются аварии, порой они даже падают, но они у него уже есть! Не на бумаге начерчены, а созданы! Поэтому он проходит этап испытаний. У России же проблемы ещё на стадии разработки новых ракет», — отмечает Андрей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство «Роскосмоса» явно делает что-то не так, раз уже долгие годы не может показать общественности ничего достойного внимания.

«У Роскосмоса 90% новостей только о будущем. Россия построит, Россия запустит, Россия разработает… а по факту ни черта не делается. Что там с «Ангарой»? Планшеты для школьников, что с ними? Так что и тут стоило ожидать. В Роскосмос» сидят дядьки в пиджаках и делят бюджеты, в то время как молодые умы едут в Америку, чтобы попасть к Илону Маску, потому что он реально занимается разработкой и производством для космоса», — считает Виталий И.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Стенд Роскосмоса

Нашлись и те, кто напомнил, что Советский Союз развивал свою космонавтику в условиях жёсткой конкуренции. Россия, судя по всему, выбыла из этой игры, но её место занял Китай.

«Все успехи советской космонавтики 60—80-х годов прошлого столетия обусловлены противостоянием двух систем. Проще говоря, американцы и Советы мерились, у кого чего длиннее, не жалея ни сил, ни средств. Сейчас буржуям та Луна вместе с Марсом до лампочки, т. к. сиюминутного выхлопа с проектов нет. Вот когда найдут там какой-нибудь ценный ресурс, тогда и вкладываться будут. А пока одни китайцы доказывают, что у них тоже чего длиннее есть», — поделился своим мнением Стейн О.

Напомним, 15 сентября гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил РИА Новости, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжёлой ракеты «Енисей» для полётов на Луну, но он не исключил, что работы могут возобновить после уточнения программы.