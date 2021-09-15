Информация о том, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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»Претендовать-то вы, конечно, можете, но не факт что всё-таки получите. Никто, как мы видим, гарантий давать не собирается. Всё зависит от желания ПФР, который, скорее всего, ни с кем бабками делиться не захочет. Будет удерживать пенсию до последнего, пока и второй супруг не откинет копыта», — считает Валерий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая внезапная щедрость со стороны ПФР, скорее всего, обернётся бесконечным ожиданием окончательного решения со стороны структуры, которая будет затягивать процесс перехода с одной пенсии на другую.

«Стоит отметить, что большинство мужчин в Российской Федерации уже не доживают до пенсии. Поэтому такая возможность была бы очень актуальной, хотя и она не позволит пенсионеркам вести достойную жизнь», — поделился своим мнением Ярослав Р.

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Некоторые комментаторы отмечают, что многие льготы, которыми располагал умерший супруг, в таком случае попросту не будут работать, а значит, процедура теряет свой смысл, несмотря даже на небольшой прирост в выплатах.

«То есть, если умер супруг, который числился военным, к примеру, и у него была «военная» пенсия, то вдова получит не всю его пенсию, а ей достанется лишь часть от неё? И это если ещё учитывать подводные камни, которые могут стать причиной получения ещё меньшей пенсии. Ну и в чём выгода-то? Это что за забота такая о пенсионерах?» — задаётся вопросом Ирина Я.

«Не всю пенсию получат, а только страховую часть, никаких надбавок не начислят, оба обязаны были быть в законном браке и оба числиться как пенсионеры, а получать пенсию можно только с того месяца, как рассмотрят заявление. Звучит очень ободряюще, не правда ли? Так и чувствуется забота государства о пенсионерах, которые свою жизнь положили, чтобы страну поднять», — указывает Надежда К.

Часть людей считает несправедливым, что после смерти гражданина все его накопления в ПФР оказываются в руках структуры, и родственники умершего не имеют права ими распоряжаться.

«А почему только супруга? Есть и другие законные наследники, дети, например. Ведь сейчас пенсия в России накопительная, принудительно взимаемая со всех видов легальной оплаты труда. Почему все родственники не могут рассчитывать на выплаты своего, к примеру, деда, который горбатился и делал отчисления в ПФР?» — пишет пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

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Ряд пользователей указывает на то, что подобные процедуры являются сигналом к тому, что пенсионеры пытаются бороться за любую копейку, потому что испытывают сильнейшие материальные трудности, а власти вместо того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему, делают только хуже.

«Если бы российские власти не повышали пенсионный возраст, тогда бы вообще не пришлось придумывать всякую подобную предвыборную чепуху, которая, на самом деле, никак не поможет простым людям. После смерти своего супруга бабушки даже и не вспомнят про такую услугу», — предполагает Алексей Т.

Напомним, 15 сентября на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) появилась информация о том, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на неё вместо своей.