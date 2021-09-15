Пользователи услуг такси нередко выбирают сервис «Яндекс.Такси» и далеко не всегда остаются довольны оказанной услугой, а бывают случаи, когда человек вовсе не получает услугу. О подобном случае в июле 2021 года писал костромской новостной ресурс Kostroma.Today.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

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Как сообщило костромское СМИ, женщина в социальных сетях пожаловалась на сервис «Яндекс.Такси», рассказав о том, что водитель отказался везти ее сестру из Заволжского района города в деревню Каримово и заставил отменить заказ.

«Причем, по словам костромички, он выгнал пассажирку из машины и нахамил», — сообщает костромское СМИ.

По информации издания, на жалобу костромички отреагировали в техподдержке «Яндекса». Женщину успокоили пообещав, что с водителем разберутся.

«Костромичи увидели такую реакцию и стали массово жаловаться на неудачные поездки: как таксисты отказываются от заказов, хамят и ругаются… Также костромичам посоветовали не молчать и жаловаться на водителей, если те нарушили правила сервиса, отказались от поездки или нахамили. Сами водители, которые тоже отметились в комментариях, оказались не в восторге от таких советов», — сообщает Kostroma.Today.

Действительно, если разобраться, то выясняется, что немало пользователей услугами «Яндекс.Такси» остались недовольны либо оказанной услугой, либо отмечают, что услуга вообще не была им оказана.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Стоянка «Яндекс.Такси» после снегопада

Так, на ресурсе «Отзовик» пользователь Aleks144 из Костромы также негативно отозвался о сервисе «Яндекс.Такси».

"Самое плохое обслуживание в нашем городе, хамство, районы ближайшие к городу никогда не обслуживают. Лучше заказать в другом сервисе такси», — посетовал мужчина.

В свою очередь, пользователь сервисами «Яндекс.Такси» из Санкт-Петербурга под ником vic_video_spb рассказал, что заключил договор на пользование услугами «Яндекс.Такси» как юридическое лицо и обнаружил, что стоимость оказанных «Яндексом» услуг выше, нежели для физических лиц.

«Заметил странные вещи. Если заказ делать от юридического лица, то цена выше от 15 до 30%. Я сначала думал: «Ну и ладно — это же НДС!» А вот и ничего подобного! Это просто наценка. НДС спишут в конце к той и так увеличенной сумме! В итоге мне только понятен каршеринг — там всё четко, в конце к сумме не плюсуют НДС, и стоимость такая же, как платить физиком. В итоге, как я понял и по факту увидел, стоимость от юр. лица больше на поездку где-то на 35−50% выше, чем просто ехать по карте. Считаю, это несправедливо, и в дальнейшем сведу на минимум такси!» — поделился мужчина на сайте irecommend.ru.

Другой пользователь услуги «Яндекс.Такси» рассказал о неприятном опыте использования «Яндекс.Такси», итогом которого, по словам мужчины, стал обман его родителей, которым он заказал поездку.

«Заказал такси родителям в экстренной ситуации, водитель ехал 15 минут. Водила знал, что это дальняя поездка, и всё равно взял заказ. Уже в пути на трассе ночью заявляет, что бензина нет и до пункта назначения не доедем, и либо они платят сверх 1000 руб. (хотя поездка и так стоила 3500), либо «как бы, может быть, встанем посреди трассы». Родители, естественно, испугались и дали водиле 1000 руб. на бензин. Я звоню в поддержку с целью выяснить, в чем проблема, мне отвечают, что разберутся в ситуации, свяжутся с водителем и вернут средства. В итоге мы имеем: водитель не отвечает на звонки, поддержка не перезванивает, водила в двойном наваре. Перезваниваю в поддержку, как итог — дают промокод на 100 рублей и говорят, что помочь ничем не могут. Менеджеры в «Яндекс.Такси» никудышные, при какой-то проблеме просто забивают… Многие таксисты по такой же схеме кидают пассажиров и разводят на бабки», — пожаловался мужчина на сайте irecommend.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Это далеко не единственная претензия пассажиров относительно того, что «Яндекс.Такси» клиентам в итоге обходится дороже первоначально заявленной стоимости. Так, на сервисе irecommend.ru пользователь greenburry рассказал, как водитель «Яндекс.Такси» выбрал платную дорогу, хотя изначально пассажир просил ехать по бесплатной дороге, так как время это позволяло. Как итог — превышена стоимость оказанной услуги. А пользователь Twinkle2021 рассказал, что в ответ на жалобы клиентов «Яндекс.Такси» на водителей, последние позволяют себе «понижать рейтинг клиента» «Яндекс.Такси», более того, «Яндекс» понижает рейтинг при публикации отрицательных отзывов о приложении в Appstore».

Стоит также отметить, что среди пользователей услугами «Яндекс.Такси» встречаются клиенты, которые в целом довольны оказанными им услугами и не понимают, за что «ругают» «Яндекс.Такси» другие пользователи, которым, как оказалось, не повезло столкнуться как минимум с удорожанием поездки или с обманом и хамством.

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