В Южной Корее обсудили новый запуск ракет Северной Кореей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По сообщениям южнокорейских СМИ, 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японсого моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были запущены с территории провинции Пхёнан-Намдо в 12:34 и 12:39 по местному времени. Ракеты пролетели около 800 км, достигнув максимальной высоты 60 км.

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По данным береговой охраны Японии, ракеты упали за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии.

Отметим, что это пятая провокация со стороны КНДР в текущем году. Первый запуск состоялся 22 января, второй — 21 марта, третий — 25 марта, четвертый — 11 и 12 сентября.

Напомним, что новый запуск ракет состоялся спустя три дня после того, как КНДР испытала новый тип крылатой ракеты большой дальности.

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Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Наверняка это всё из-за учений Сеула и Вашингтона», — пишет beau***.

«Надеюсь, после этого пуска Мун Чжэ Ин наконец-то задумается о том, что он делает не так», — надеется roge***.

«А если следующая ракета будет нацелена на Сеул?» — интересуется worl***.

«Политика администрации Муна в отношении КНДР с треском провалилась», — отмечает dabi***.

«У нас тоже есть ракеты. И что теперь?» — вопрошает best***.

«Наши налоги только что утонули в Японском море?!» — ужасается kxod***.

«Почему они выбрасывают мусор в море?» — интересуется aeji***.

«Люди голодают, а они деньги в небо запускают», — отмечает ysle***.

«И после этого вы хотите возобновить поездки в горы Кымган?» — вопрошает five***.

«По слухам, у северокорейской ракеты такие же характеристики, как у наших ракет «Хёнму», — пишет semk***.

Плакат КНДР

«Это безумие…» — отмечает gnes***.

«Не стреляйте! Мы скоро пришлём вам продовольствие и вакцину!» — призывает slyh***.

«Интересно, откуда они берут деньги на разработку?» — интересуется gala***.

«Кажется, КНДР пытается вмешаться в предстоящие выборы», — предполагает owlp***.

«Цельтесь в Голубой дом!» — призывает joh9***.

«Мы должны ответить им в двукратном объеме! Если они запустили две ракеты, то мы должны запустить четыре!» —пишет dhc8***.

«Сколько бы Север не запустил ракет, наш президент никак не комментирует ситуацию», — отмечает moni***.