С технической точки зрения проложенный по дну Балтийского моря трубопровод «Северный поток — 2» завершен, однако прокачка газа через него начнется еще не скоро, пишетАмерика Эрнандес в статье, вышедшей 12 сентября в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

Благодаря трубопроводу протяженностью 1,2 тыс. километров, который идет двумя параллельными нитками, прямо в ЕС без использования существующих маршрутов через Украину будет поставляться дополнительно 55 млрд кубометров газа. Это означает более дешевый газ для Берлина, меньшие отчисления за транзит для Киева — и много политической драмы.

«Теперь всем ясно, включая, кстати, противников «Северного потока — 2», которые отчаянно выступали против его строительства, что остановить его просто невозможно», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Пришло время согласовать разумные взаимовыгодные параметры работы газопровода».

«Украина будет бороться против этого российского политического проекта до и после его завершения и даже после начала поставок газа», — заявил со своей стороны 10 сентября официальный представитель президента Украины Владимира Зеленского.

Затем, 11 сентября, прошла встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой они пообещали обеспечить сохранение поставок газа через Украину, чтобы развеять опасения Киева относительно того, что Кремль будет использовать «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия.

(сс) Kancelaria Premiera Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий

Российская государственная корпорация «Газпром», которой принадлежит компания Nord Stream 2 AG, заявила о том, что надеется на начало транспортировки 5,6 млрд кубометров газа по трубопроводу уже до конца этого года. Но сначала необходимо доделать ряд мелочей на самом трубопроводе, проверить газовую магистраль на безопасность и пройти сертификацию от энергетического регулятора в Германии.

Во-первых, остаются окончательная сварка и технические работы. Так, утром 10 сентября на датско-немецкой морской границе были сварены две последние секции металлической трубы, а затем опущены на морское дно. Тем не менее пока неясно, нужно ли по-прежнему физически соединять нитки морских трубопроводов на суше в России и Германии — последний шаг, называемый «золотой сваркой».

На данный момент нужно провести пусконаладочные работы: участки морского трубопровода необходимо очистить, а затем проверить на предмет утечек и других потенциальных проблем. В зависимости от используемой техники этот процесс может занять всего три месяца. Пуско-наладка первой нитки трубопровода, строительство которой было завершено еще летом, началась, по информации компании, 11 июня, а это означает, что первая нитка может быть готова со дня на день.

По словам старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимавой, если будет использоваться так называемый сухой пуско-наладочный комплекс, то процесс может быть завершен в сентябре.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Затем начнется заполнение трубы сухим воздухом для проверки на утечки, а после него — промывка внутренней части азотом, чтобы убедиться, что в трубе не осталось кислорода перед тем, как она позже будет наполнена взрывоопасным природным газом. Это быстрее, чем традиционный метод использования воды для проверки на утечки, после которой нужно просушивать трубу.

Матеуш Кубяк, энергетический аналитик консалтинговой компании Esperis в Варшаве, скептически относится к таким кратким срокам.

Он отметил, что, согласно февральскому отчету Госдепартамента о санкциях, энергетическая компания Baker Hughes, ранее определенная в качестве подрядчика пуско-наладочных работ, разорвала связи с проектом «Северного потока — 2», чтобы избежать санкций США. То же самое сделала Bilfinger, еще одна компания, обслуживающая трубопроводы.

«Мы видели официальные новости о том, что она началась, но мы не знаем, кто выполняет пусконаладочные работы и как они продвигаются», — подчеркнул Кубяк.

«После предварительного ввода в эксплуатацию необходимо будет получить окончательную техническую сертификацию, и только после этого можно будет начать надлежащий ввод в эксплуатацию, включая [заполнение линии газом], поэтому кажется маловероятным, что поставки газа могут начаться уже в ближайшие недели», — добавил он.

Во-вторых, необходимо получить сертификат безопасности. Перед закачкой газа «Северному потоку — 2» необходимо получить сертификат безопасности от независимого всемирно признанного органа по сертификации. Норвежский орган по сертификации DNV GL разорвал в январе связи с проектом, чтобы избежать санкций США, но заявил, что может возобновить предоставление услуг, когда это будет законно.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Официальные представители проекта отказались комментировать, к какому сертифицирующему органу, если таковой имеется, они планируют обратиться, и проводит ли эта организация в настоящее время предпусковые испытания. Госдепартамент США в своем последнем отчете о санкциях не указывает, что ни одна компания не выполняла пусконаладочные работы или услуги по сертификации с мая по август.

Представитель Госдепартамента США отметил 10 сентября, что ведомство по-прежнему «изучает организации, потенциально вовлеченные в санкционированное поведение», но не комментирует «какие-либо конфиденциальные взаимодействия с компаниями».

В августе высокопоставленные республиканцы в конгрессе обвинили администрацию Байдена в том, что она не наложила санкции на сертификационные организации, участвующие в проекте.

«Любая иностранная организация, которая участвует в испытаниях «Северного потока — 2», подпадает под санкции США», — заявили Politico сенатор Джеймс Риш и соавтор законопроекта о введении запретительных мер. — Администрация знает, что это правда, и должна принять решительные меры, пока не стало слишком поздно».

(сс) US Senate Сенатор Джеймс Риш

Наконец, нужно получить проекту и одобрение нормативных органов. В качестве заключительного шага регулирующий орган Германии, Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur), должен подтвердить, что права собственности на трубопровод и модели эксплуатации соответствуют всем газовым нормам ЕС.

«Северный поток — 2» подал свои документы 11 июня. Процесс сертификации может занять до 10 месяцев и позволяет Европейской комиссии высказать свое мнение по проекту постановления до принятия окончательного решения. Польская государственная энергетическая компания PGNiG также подала заявку на право представить материалы против трубопровода, в то время как Украина сослалась на свое формальное право на то, чтобы в ходе процесса с ней консультировалась Европейская комиссия.

Но немецкое Федеральное сетевое агентство теоретически может предоставить предварительное одобрение, если его удастся убедить в том, что высокие цены на газ и малые запасы топлива угрожают энергетической безопасности Германии до зимы.

«Я думаю, что возможно — но необязательно, — что Федеральное сетевое агентство может издать предварительное решение о сертификации, в котором излагаются конкретные условия, которые должны быть выполнены оператором трубопровода. При этом ведомство может дать добро на запуск газовых потоков до того, как эти условия будут полностью выполнены, — пока эти условия будут параллельно с этим выполняться», — отметила Яфимава.

«Существует также важный вопрос того, попытается ли Германия сделать условием сертификацию «Северного потока — 2» обязательство Газпрома по транзиту через Украину после 2024 года», — добавила она.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Более сложный вопрос заключается в том, использует ли немецкий регулирующий орган правильные критерии оценки: как следует из недавнего постановления суда ЕС, национальное энергетическое законодательство Германии неправильно применяет правила ЕС по газу и не предоставляет его регулирующему органу надлежащую независимость.

«Немецкий закон теперь необходимо интерпретировать так, чтобы его применение соответствовало правилам, изложенным в Директиве [ЕС] о рынке газа», — подчеркнул Ким Талус, директор Центра энергетического права Тулейнского университета и эксперт по европейскому энергетическому праву.

«Северный поток — 2» также пытается через суд выйти из-под действия правил ЕС, утверждая, что они незаконно дискриминируют его.