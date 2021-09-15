После выхода новости о том, что в Новосибирске водитель «Яндекс. Такси» отказался везти девушку-инвалида из-за того, что она была на коляске, выяснилось, что «они и обычных отказываются возить». Об этом рассказали подписчики Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс. Такси

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Напомним, что ранее девушка-инвалид рассказала, что они с мамой вызвали такси, указав, что будет инвалидная коляска.

«Яндекс» занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями. Приехал водитель, лил ливень. Я всегда езжу на переднем сиденье, потому что ноги не сгибаются. У водителя были на переднем сиденье пара бутылок с водой. Он спрашивает, почему на переднее сиденье, мы объясняем причину, что ноги не сгибаются. Он сказал: «Вызывайте специальную машину», — рассказывала ранее «НГС Новостям» Елена Колесникова.

«И что, становиться быдлом, пойдя работать в таксисты? Везде нужно быть человеком. Нетрудно же было убрать свои бутылки и посадить инвалида на переднее сиденье», — отметил один из подписчиков «АСТ-54» Василий Стащак.

Инвалидное кресло

Есть и те, кто оказался на стороне водителя.

«Выйти помочь, это значит — выйти и пересадить взрослого человека из инвалидного кресла на пассажирское сиденье, потому что мама девушки точно этого делать не будет. А «Яндекс» платит ему только за доставку из пункта А в пункт Б, как бы грубо и жёстко это не звучало», — написал Семен Иваркян.

А Александр Гладченко поинтересовался: «Куда делись люди??»

«Не поняла причину отказа водителя, что именно не понравилось? Что переднее сиденье разложить надо или что? Сзади понимаю, почему не вариант — иногда задние сиденья не регулируются. Ну и опять этот дурдом между водителем и агрегатором… Вы когда-нибудь договоритесь между собой?! «Яндекс» говорит, что перевозим людей с ограниченными возможностями, но водителя и, возможно, машину присылает не готовых к такой поездке… Каменный век…» — подчеркнула Наталья Ильина.

При этом в самом «Яндекс.Такси» уже заявили, что разберутся в ситуации. И отметили, что рекомендовали данному водителю «пройти дополнительное переобучение».

«Я уже давно понял: «Яндекс.Такси» — шляпа полная», — написал Evgen Lapin.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В то же время СКР начал доследственную проверку из-за отказа водителя такси везти девушку в инвалидной коляске. Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что по данным ресурса «ПРАВО.ru», в Арбитражный суд Москвы 27 августа поступило исковое заявление в отношении ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс.Такси» с суммой исковых требований в 3 трлн руб. В начале августа к компаниям был подан аналогичный иск на 500 млн руб. Но иск был возвращён из-за того, что его инициатором стало физлицо. Теперь истец обратился в суд от лица своего микропредприятия ООО «А Б Групп», следует из картотеки арбитражных дел. Первоначально истец потребовал от компании 500 млн руб. за то, что водитель такси «крайне непозволительно оказал услуги истцу, совершив покушение на его убийство». Выяснилось, что причиной агрессивного поведения таксиста стали вопросы истца о том, какой процент налога он платит агрегатору.