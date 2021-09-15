Жители Якутии удивлены тем, что глава республики Айсен Николаев снял региональный режим ЧС, несмотря на то, что леса продолжают гореть. Особое возмущение людей вызвало то, что указ о снятии режима чрезвычайной ситуации автоматически разрешает охотиться на территории республики. Редкие «Ура!» охотников меркнут на фоне волны негодования якутян в соцсетях. Люди недоумевают: неужели так сильно хочется кушать, что решили пренебречь состоянием природы, и ищут подоплёку такого странного решения.

Пауль де Вос. Охота на оленя

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«Отправил перед выборами мужиков на охоту. Меньше избирателей придёт. А пожаров всё больше и больше…» — написал пользователь s. pito13 в Instagram.

«Усть-Майский район горит, а он режим ЧС отменяет. Чем он, интересно, думает?» — не оценила решения главы региона okoneshnikova_s.

«Вчера только сообщали, что в Якутии 57 действующих пожаров! Видимо, для нас это не ЧС», — предположила i. udmila935.

«И сегодня в Якутске опять дым. Это так пожары затушили? И это не свалка горит, горелым лесом пахнет. Голодающие в лес попёрлись», — пришла к выводу alievaolga560101.

14.mchs.gov.ru Лесные пожары в Якутии

«Все в ружьё. Добивать зверьё! Человек — царь природы», — не удержалась от сарказма sinilga 13 .

«Как можно так относиться к природе? Как будто голодное время», — недоумевала davidova20.01

«К нам волонтёры приехали спасать животных, а вы охоту разрешаете… Логика?» — удивилась natali_mza.

«Сейчас в лесу охотников больше, чем животных. Какая охота может быть? Где здравый смысл? Где любовь к природе? Или лишь бы пострелять», — отметил buldones.

«Маразм крепчает» (ket_vik), «Кошмар» (davidova20.01), «Дикость» (yudmilayarkovaya), «Ужас» (agneshagrig), «Последних животных убивают» (tataa7777), — такими оценками указа об отмене ЧС и разрешении охотиться изобилуют социальные сети.

«Добьёте зверушек, которые не сгорели? Люди, побойтесь бога! Вы с голодухи или от скудоумия на убийство бедных животных идёте?» — поинтересовался taran. viktor54.

«Интересно, человечность осталась хоть какая-нибудь? Очень жаль, что свое желание охотиться выше жалости к животным!!! Как все это мерзко!!!» — считает elenaershova1971.

«Я тоже так считаю, от пожаров животные пострадали больше всего, с голодухи помрет много, остальных дикие люди добьют … с голоду, что ли, пухнете? Дайте природе восстановиться», — призвал mishka5013.

«Молодцы! Так держать! Не все же животные сгорели при пожарах, нужно добить! А потом будем кричать, а-а-а-а вымирающий вид!!!» — предположил little_fox.x.x.

mtorben Охотник

«Минэкологии» — только слово… Животных жалко, и так сколько заживо сгорели, а теперь ещё и звери с ружьями к ним придут», — написала _pandoshka_.

«Охотьтесь, пожалуйста, на хищников, они опасны для людей. А безобидных травоядных можно бы и не трогать», — обратилась к охотникам juluurlisten.

«Сравнить бы количество, сколько выезжает на охоту и сколько из них тушили пожары в лесу. Если они так любят лес, наверное, летом все там были?» — предположила anyu80.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене режима ЧС на территории республики 14 сентября. Поводом для отмены режима ЧС регионального масштаба названы локализация крупных лесных пожаров и отсутствие угрозы населённым пунктам и объектам экономики.