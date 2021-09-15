Согласно сообщениям пакистанских и индийских СМИ, в Исламабаде состоялась встреча глав разведок России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Пакистана, Ирана и Китая. Инициатором встречи выступил директор Межведомственной разведки Пакистана генерал Фаиз Хамид. Кстати, ранее Исламабад уже проводил такие мероприятия, однако Россия в них не участвовала. По словам спецпредставителя Пакистана по Афганистану Мохаммада Садика, участники совещания «обсуждали ситуацию в Афганистане и были единодушны в том, что мир в этой стране жизненно важен для безопасности, стабильности и процветания всего региона». Примечательно, что министры иностранных дел Пакистана, Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились ранее на этой неделе с той же целью. Россия не приняла участие в этой встрече.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

Совещание глав разведок примечательно во многих отношениях. Прежде всего тем, что Пакистан, выступая в роли инициатора проведения подобного форума, стремится разбить сложившийся стереотип о том, что за последними событиями в Афганистане, точнее за приходом к власти в Кабуле талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит именно он, демонстрируя при этом готовность разделять ответственность за происходящее с другими заинтересованными странами региона. Тем более что накануне в западных СМИ появились сообщения о том, что якобы США «готовили сознательный план передачи Афганистана под контроль Пакистана» и этим объясняли быстрый захват власти в стране «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это первый момент.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Второй: дело в том, что среди стран региона стало определяться разное отношение к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).Так, Узбекистан и Китай выступили за признание режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На днях китайское правительство предоставит Афганистану помощь продовольствием и медикаментами на 31 миллион долларов, а также 3 миллиона доз вакцин от COVID-19. Став тем самым первой страной, оказавшей реальную материальную помощь правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь Узбекистан и Туркмения возобновили экспорт топлива и газа в Афганистан. Россия, с небольшими оговорками, призывает считать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) текущей геополитической реальностью, с которой в принципе необходимо вести диалог.

Что касается Ирана, то он недоволен составом правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором не оказалось ни одного сравнительно лояльного к Тегерану деятеля, не говоря уже о представителях афганских шиитов. А Таджикистан с момента прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимает откровенно враждебную к нему позицию. Кстати, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пакистан не признавать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если движение не выполнит требования международного сообщества. А директор разведуправления министерства обороны США генерал Скотт Берриер заявил, что, «согласно текущим оценкам, «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, потребуется от одного до двух лет для создания потенциала, чтобы представлять угрозу для США».

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Напомним, что недавно в прессу поступили сообщения о возвращении в Афганистан близкого соратника Усамы бен Ладена — Амина уль-Хака. По информации СМИ, он прибыл в страну за несколько часов до того, как ее покинули последние американские военнослужащие. Министр обороны Великобритании Бен Уоллеси заявил, что «Лондон готов использовать беспилотники для нанесения авиаударов в Афганистане, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут противостоять угрозе терроризма». То есть США и их партнеры дают понять, что «новая большая игра» в Афганистане еще только начинается и нужно быть готовыми к самым неожиданным сценариям дальнейшего развития событий. 9 сентября директор ЦРУ Уильям Бернс встречался с главнокомандующим пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой и главой разведки Пакистана Хамидом. Они обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и текущей ситуацией в Афганистане

Мы это к тому, что в Исламабаде собрались главы разведок стран, которые имеют совершенно разные подходы к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и выработать единый общерегиональный подход к оценке событий, не говоря уже о конкретных практических действиях, очень непросто. В том числе и для Исламабада. Одно дело тактически выступать в роли партнера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другое — поддерживать их в долгосрочной перспективе, вести дело к их международному признанию хотя бы частью международных и региональных игроков. Для этого нужно убедить последних, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и то только в случае делегирования ими части полномочий для ведения переговоров Исламабаду, могут выступать договороспособной стороной, четко исполняющей взятые на себя обязательства.

Naveedsharif Столица Пакистана Исламабад

При этом Пакистан опасается того, что вероятная афганская дестабилизация «рикошетом» заденет и его. Не случайно предпринимаются так называемые параллельные маневры в коалиции Пакистан — Катар — Турция. Теперь разведка Пакистана пытается определить, как далеко зашли противоречия сторон и во что это может вылиться для Исламабада и всего региона в целом. По мнению многих экспертов, для Пакистана удачное политическое урегулирование в Кабуле без последующей борьбы за власть между различными группировками внутри талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и различными народностями внутри страны является ключевым вопросом собственной безопасности. Говоря иначе, Пакистан пытается сбросить с себя статус эксклюзивного партнера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стать «только одним из партнеров». Плюс к этому и то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывается признавать законность линии Дюранда.

Речь идет о протяженной границе между Пакистаном и Афганистаном. То есть огромную земельную площадь, входящую сейчас в «Территорию племен федерального управления» Пакистана (около 150 тысяч квадратных километров и с населением более шести миллионов человек) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей, за чем вырисовывается призрак «Великого Пуштунистана». Исламабад полагает, что решить все эти сложные проблемы ему одному не получится. Отсюда и определенная смена геополитических декораций. И еще. Ранее в индийских медиа появились материалы, в которых утверждается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы обратились в генеральный штаб вооруженных сил Пакистана с просьбой «помочь» им взять Панджшер, где находится ополчение Масуда-младшего. И будто бы взамен за такую помощь «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал Исламабаду свои услуги в Кашмире. В Пакистане эту информацию опровергают.

(сс) Ahmad5shiry Провинция Панджшер. Афганистан

Что же касается дискуссии, организованной генералом Хамидом в Исламабаде с главами разведок региональных стран, то о ее деталях мало что известно. Пока есть только сообщение пресс-бюро СВР, в котором говорится, что «участники встречи достигли понимания важности скоординированных мер по пресечению проникновения боевиков из Ирака и Сирийской Арабской Республики на территорию Афганистана с целью создания угроз безопасности соседним государствам». В последние годы «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулась с конкуренцией в джихадистских кругах в виде группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя приобрела известность, захватив большие территории Ирака и Сирии в 2014 году, провозгласив «халифат» и создав филиалы в нескольких странах региона.

«Халифат» в Ираке и Сирии был разгромлен, однако боевики до сих пор активны и продолжают совершать атаки. В целом же, как считает экс-главы МВД Германии Отто Шили, «Вашингтон провалил стратегию в Афганистане» и «вывод войск США создал вакуум, который таит в себе огромные риски». Добавить к этому что-то другое пока нечего.