В столице Татарии объявили о начале отопительного сезона. С 16 сентября жители многоквартирных домов перестанут мерзнуть по ночам. Чуть ранее по заявкам подали тепло в социальные учреждения города. К отопительному сезону почти все готово, рапортуют в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Во время пуска тепла в районных администрациях города начнут работать горячие линии, главной целью которых станет оперативное реагирование на обращение казанцев в случае возникновения нештатных ситуаций. Мэр Ильсур Метшин поблагодарил сетевые организации за подготовку к отопительному сезону и попросил вовремя реагировать на обращения граждан.

При подготовке к отопительному сезону в городе провели капитальный ремонт и реконструкцию более 30 км теплосетей, заменили устаревшее оборудование в трех котельных, внедрили автоматические установки умягчения воды и автоматизировали котлы. Проведена диагностика сетей, устранены выявленные дефекты, восстановлено теплоизоляционное покрытие трубопроводов и заменена запорная арматура.

На качество подготовки к зиме положительно влияет программа капремонта жилого фонда. В текущем году выполнен ремонт внутридомовых систем отопления в 123 домах, сетей горячего водоснабжения — в 40 многоквартирных домах, установили шесть узлов погодного регулирования.

Kzn.ru Мэр Ильсур Метшин посетил обновленную котельную «Казэнерго» и провел совещание по готовности города к пуску тепла

Глава города отметил, что теперь в полной боевой готовности необходимо отработать в зимних условиях. «Оценку нам даст завершающий день отопительного сезона. Это всегда испытание на прочность для всей нашей команды и коллег-сетевиков», — подытожил Метшин.

Не все жители Казани рады столь раннему отопительному сезону. Свое мнение о подаче тепла с 16 сентября горожане публикуют в соцсетях.

«Вот зачем так рано включают. Народ, зачем вы жалуетесь, что холодно. Надо в ноябре только давать тепло. И так платим бешеные деньги за тепло», — возмущена Фата М.

«И кому это надо? Погода ещё хорошая. Это огромные счета за отопление в сентябре, ещё тепло на улице. Можно дать отопление в детских садах, школах, но не в квартире. И так весь день открыт балкон», — негодует Лиана А.

«Мне это надо. Мне и моей семье. На улице тепло второй и последний день. Задолбали своим нытьем про огромные счета. Срежьте батареи свои, отключите горячую воду, электричество и газ. Живите у костра и радуйтесь маленьким счетам», — ответила Аня З.

«Мы за отопление, но и за маленькие счета! Людей-то понять можно, денег нет», — прокомментировала Эльвира Х.

«А возьмут за целый месяц!» — утверждает Ангелина С.

«Отопление лучше, чем обогреватель», — написала Рания Ф.

«Ну что, убираем валенки и пуховые платки далеко в шкаф, что ли?» — воодушевлен новостью Ясмин А.

«Отопление лучше, чем все время электрорадиатор гонять, который мало того что деньги жрет, так ещё и толку от него мало! Особенно поймут те, кто на первом этаже в угловых пятиэтажках живут», — высказалась Алина Н.

«Наконец-то. Со среды уже капитальный дубак на улице, а в квартире давно холодно. Домам ещё нагреться нужно, пока отопление раскочегарится», — рада Аня З.

По мнению Петра К, «это очередной предвыборный трюк, подлизываться перед избирателями».

«Да что вы так трясётесь от этого отопления? Пока во все дома дойдёт, ещё две недели пройдёт», — заявила Лилия Х.

«Давайте и побыстрее», — торопит Алсу К.

По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, из имеющихся в Татарии 17 470 многоквартирных домов (МКД) к предстоящему отопительному сезону паспорта готовности получили 17 186, или 98,4% домов. Полностью к осенне-зимнему сезону готовы МКД в 30 муниципалитетах республики из 45. Первый замглавы минстроя РТ Алексей Фролов утверждает, что в остальных муниципальных образованиях работы будут закончены до 20 сентября.

Kzn.ru Обновленная котельная «Казэнерго»

«Срок получения паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — 1 ноября, а для муниципальных образований — 15 ноября», — отметил он и добавил, что во время подготовки к новому отопительному сезону проводились контрольные, надзорные и иные мероприятия, связанные с подготовкой всех объектов: жилья, социально-культурной сферы, инженерных сетей. Везде провели соответствующие испытания. К 14 сентября по Татарии жилой фонд был подготовлен к осенне-зимнему периоду на 98,4%.

В набережных Челнах отопительный сезон начался с 9 сентября. Жителям Казани тепло поступит в дом с 16 сентября.

В республику, начиная со среды, 15 сентября, придет похолодание. Метеослужбы прогнозируют на текущей неделе дневную температуру воздуха не выше +13 градусов, по ночам — от +2 до +7.

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