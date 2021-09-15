В Башкирии специалисты Росприроднадзора начали обследовать промышленные площадки «Уфахимпрома», после чего будет решен вопрос о дальнейшей рекультивации опасного участка. Руководитель ведомства Светлана Радионова так охарактеризовала территорию: «Бывшая промзона представляет собой огромную площадь отравленных водоемов, почвы и отходов неизвестно какой опасности». Сделали ли что-то местные власти, чтобы избавиться от опасного наследия аварии 90-го года? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ещё весной 2021 года отмечала, что от аварии 1990 года, когда произошла утечка фенола на предприятии, осталось свыше 140 га загрязнённой территории. Она пообещала позднее начать обследование. В сентябре 2021 года на своей странице в соцсетях Радионова сообщила, что специалисты вышли на проплощадку.

«Когда закончим обследование, представим в правительство информацию для решения вопроса о дальнейшей рекультивации участка», — отметила она, уточнив, что на промбазе загрязнено 142,9 га земли, а объём накопленного шлама и ила оценивается в 412,14 тыс. кубометров.

Напомним, ещё весной затраты на рекультивацию оценивали на уровне 25,4 млрд рублей.

Откуда взялось опасное наследство?

В конце 1989 года из-за техногенной аварии на предприятии ПО «Уфахимпром» произошла утечка большого объёма фенола, которую в СМИ тогда назвали «Фенольная катастрофа». Вредное вещество попало в реку Шугуровку, которая впадает в реку Уфу. В итоге загрязненным оказался источник хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

Rpn.gov.ru Росприроднадзор обследует территории бывшего завода «Уфахимпром»

По имеющимся данным, под давлением общественности после аварии предприятие законсервировали, но вот отходы химзавода до сих пор никуда не делись. В восьми шламонакопителях на сегодня ориентировочно хранятся свыше 500 тысяч куб. м отходов.

А как же завод?

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Уфахимпром» было учреждено в сентябре 1998 года, а свой путь как юрлицо закончило в феврале 2017 года. Именно тогда оно было ликвидировано после долгой процедуры банкротства.

Дело о банкротстве было инициировано самим ОАО в январе 2010 года. Позднее к претензиям присоединился «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Решением арбитража Башкирии от 13 декабря 2010 года ОАО «Уфахимпром» было признано банкротом, и в отношении него открыли конкурсное производство.

К тому моменту у предприятия отсутствовали «собственные средства для приобретения оборотных средст», а финансовое состояние должника было критическим. При этом доля просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес составляли уже 112,48%.

По результатам проведенной инвентаризации было выявлено имущество ОАО балансовой стоимостью 667 063 000 рублей, которую после оценки снизили до 546 млн рублей. Торги по продаже активов закончились и вовсе на 95,5 млн рублей.

(сс) Radiolexx Стела у предприятия «Уфахимпром»

Между тем в реестре кредиторов содержались претензии на 688 386 671,03 рубля, из которых на минземимущество Башкирии приходилось более 74 млн рублей.

В связи с недостаточностью имущества должника требования большинства кредиторов так и не были удовлетворены. Спустя ровно шесть лет после начала банкротства производство было прекращено, а уже через несколько месяцев промпредприятие перестало существовать как юрлицо.

А что же рекультивация «Уфахимпрома»?

Неужели власти ждали решения от вышестоящего ведомства и все эти годы не предпринимали попыток устранить скандальное наследство? Но тут стоит отдать должное, подвижки в этом направлении были сделаны, хоть и неудачно закончившиеся.

Управление по обеспечению жизнедеятельности Уфы ещё 15 апреля 2019 года по результатам тендера подписало контракт на 25 млн рублей на разработку проектно-сметной документации с выполнением изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате его деятельности. Исполнителем было выбрано ООО «Размах ГП» из Санкт-Петербурга. Финансировался контракт из бюджета Уфы.

Rpn.gov.ru Росприроднадзор обследует территории бывшего завода «Уфахимпром»

Завершить разработку документации по уфимскому объекту компания должна была к середине ноября 2019 года, но в срок работы выполнены не были. В начале июня 2020 года появилось решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

30 сентября 2021 года арбитраж Башкирии рассмотрит иск управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы к ООО «Размах ГП» о взыскании штрафа в сумме 2 079 129 рублей 78 копеек и пени — 1 116 250 рублей одной копейки, а также встречный иск ООО к ведомству — «о взыскании стоимости выполненных работ по контракту в сумме 11 645 304 руб. 45 копеек». Возможно, речь как раз пойдёт о контракте на площадку «Уфахимпрома». Детали дела пока неизвестны.

Ufa.arbitr.ru Арбитражный суд Башкирии

В вопросе ликвидации неприятного наследства власти Башкирии рассчитывают прежде всего на федеральную программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014−2025 годы». Пока вопрос о включении проекта в неё не решён.