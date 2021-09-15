Информация о том, что в Сергиевом Посаде (Московская область) по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два иностранных гражданина, взбудоражила интернет-сообщество. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

«Из-за двух подонков теперь страдают ни в чём не повинные люди. Не убивайте друг друга! В любой нации есть нелюди, не надо из-за таких случаев самим превращаться в кровожадных зверей!» — призывает Марина А.

Многие пользователи оказались шокированы столь жестоким убийством пенсионерки, но они призывают местных жителей сохранять самообладание, чтобы не допустить самосуда и массовых волнений.

Kapakaban Платформа Бужаниново

«Правительство ждёт мести народной, снизу? Не надо доводить до этого людей, наведите порядок, пока не случилась беда пострашнее», — обращает внимание Татьяна Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что ситуация с гастарбайтерами в России выходит из-под контроля, хотя ещё несколько десятков лет назад о них никто даже не знал.

«Еще пять лет назад в здании, где сейчас располагается общежитие мигрантов, были танцы для детей, кружки, библиотека, но постепенно все они закрылись. Прежде в Бужаниново почти не было гастарбайтеров. Местные вспоминают те времена с теплотой. Тогда не боялись отпускать детей в школу, не боялись ходить по улицам. В Бужаниново все друг друга знали, как в любой большой деревне. Жестокое убийство пенсионерки шокировало местных жителей. Теперь люди стали бояться», — пишет Татьяна Б.

Часть людей считает, что подобные криминальные истории стали возможны благодаря бездействию власти и правоохранителей, которые имеют выгоду с нахождения трудовых мигрантов на территории России.

Mashreq Село Бужаниново

«Мигранты на кого-то работают, это выгодно. Выгодно работодателю, возможно, выгодно правоохранителям и иным контролирующим органам. А жители не имеют права на самозащиту, их защищает только государство, но то, как защищает, судите сами», — поделился своим мнением Сергей З.

«Они приезжают, поработают чуть на стройках и разбегаются, кто по садовым участкам, кто так, наркотой поторговать, кто в такси, кто на рынок, на кладбища и т. д. И работодатель привозит новых и новых, а заявляет, что ему их не хватает. Как за такой толпой мигрантов можно уследить? Их миллионы! Вы тех, кого раньше завезли, тащите на свои стройки бесконечные. А им всё новых подавай. И никакие штрафы работодателям не страшны, потому что они очень высоко сидят и сами пишут себе законы. И не страна для них Бог и закон, а деньги. Вот оттого и беспорядки повсюду. Уже 30 лет по этому вопросу нет никаких изменений. И, видимо, не будет. Попали люди в помойную яму золотого тельца», — считает Юлия Н.

AlexChirkin Трудовой мигрант. Россия

Ряд пользователей указывает на то, что граждане России уже долгое время ждут, чтобы ситуация с мигрантами была взята под контроль и в страну попадали только образованные люди, желающие изучать русский язык, русскую культуру и историю.

«Пора вводить визовый режим для всех стран СНГ. Уже все об этом говорят, вся Россия этого хочет. Надо начинать развиваться внутри своей страны, создавать рабочие места для граждан РФ, а не для иммигрантов», — написал Алексей Р.

Напомним, 14 сентября СУ СК по Московской области сообщило о том, что в Сергиевом Посаде по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два иностранных гражданина.