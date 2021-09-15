Заявление исполнительного директора IT-коалиции Дмитрия Гавриленко (объединяет «Авито», «Дром», «Туту.ру», «Циан», IVI, Profi.ru, Zoon.ru и «2ГИС», подавших в августе 2020 года жалобу в ФАС на антиконкурентные практики «Яндекса») о том, что политика «Яндекса» создаёт иллюзию нахождения компромисса, но на самом деле ведёт к затягиванию времени, что в условиях жёсткой конкуренции выгодно «Яндексу», но губительно для остальных бизнесов, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

"Пора уже взбодрить эту лавочку! Сколько уже можно? Всё «Яндексу» в этой стране достаётся, а он теперь руководит всеми процессами в IT. Поисковая выдача — один из важнейших инструментов продвижения, без неё никто о продукте новом не узнает. В данном вопросе монополии быть не должно, это откровенное преступление!» — указывает Лена У.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя оставлять всё как есть, компаниям необходимо бороться за место под солнцем, иначе в России останется только один лишь «Яндекс». Другие отмечают, что на стороне «Яндекса» есть своя правда.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

«Ну, а что тут такого? Разве частная компания не имеет права сама решать, что ей делать в своём сервисе? Да и к тому же крупные компании сами могут создать свой поисковик. Да они и есть в России уже, давно были, некоторые ещё даже задолго до «Яндекса» возникли, вот только почему-то они не добились такого же успеха», — отмечает Игорь Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что у «Яндекса» есть значительная поддержка среди представителей власти, что позволяет компании аккумулировать огромное количество госконтрактов, что не может не вызывать вопросов у конкурентов внутри страны.

«Вся фишка в успехе «Яндекса» заключается в том, что государство сделало на него ставку. Вот и всё. Государственные контракты — вот, что подпитывает «Яндекс», делая его настолько огромной структурой, которая плевать хотела на какие-то там антимонопольные законы Российской Федерации», — считает Олег Ш.

«У «Яндекса» явно есть свои «папики» в правительстве. Они ему помогают. Иначе как объяснить такую заботу со стороны госструктур в отношении данной компании? Другие не имеют таких условий, которых предоставляют «Яндексу», — поделился своим мнением Alexander F.

Fas.gov.ru ФАС

Часть людей считают, что «Яндекс» пользуется своим преимущественным положением не только в сфере поисковой выдачи, но и на рынке смартфонов, имея там своё предустановленное ПО.

«Тут сразу же вспоминается бугурт вокруг обязательного российского ПО на смартфонах. Все бренды обязали ставить из коробки «Яндекс». Почему именно его, а не «Mail», к примеру, или тот же «Rambler»? Может быть, стоило бы поддержать ветеранов индустрии?» — задаётся вопросом Геннадий Р.

Ряд пользователей надеется, что Федеральная антимонопольная служба разберётся в ситуации и в случае выявленного нарушения по полной накажет нарушителя российского законодательства.

«Пускай ФАС в кое-то веки работу свою выполнит. Если у «Яндекса» всё нормально с законом, то волноваться руководству компании нечего. Но если же всё-таки грешок есть, то лучше бы им сразу отказаться от войны. Один в поле не воин, как говорится», — пишет Елена Ц.

Напомним, 14 сентября исполнительный директор IT-коалиции Дмитрий Гавриленко (объединяет «Авито», «Дром», «Туту.ру», «Циан», IVI, Profi.ru, Zoon.ru и «2ГИС», подавших в августе 2020 года жалобу в ФАС на антиконкурентные практики «Яндекса») заявил ИА REGNUM, что политика «Яндекса» создаёт иллюзию нахождения компромисса, но на самом деле ведёт к затягиванию времени, что в условиях жёсткой конкуренции выгодно «Яндексу», но губительно для остальных бизнесов. Основные слушания по заявлению «Яндекса», который оспаривает возбуждение против него антимонопольного дела, должны состояться в Арбитражном суде Москвы 22 сентября 2021 года.