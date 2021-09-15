Заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что правительство России поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин Неисправный автомобиль

"Это будет узаконенная езда на развалюхах, с коптящими движками и убитыми рулевой и тормозами. Прячьте ваших деточек подальше от дорог, тротуаров, переходов и остановок общественного транспорта. А те, кто за рулём, покупайте лучше сразу КАСКО. Улицы городов — это теперь самое опасное место», — считает Олег С.

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Многие пользователи пришли к выводу, что теперь водители будут злоупотреблять состоянием своих транспортных средств, что может стать угрозой жизни и здоровью окружающих. Другие призвали законодателей перестать тасовать законопроекты, то вводя их в действия, то спешно отменяя.

«Неужели владелец авто самоубийца? Он себе не враг. Оставьте водителей в покое! Уже не знаете, как водителей замучать. То вводите, то отменяете. Голова от вас уже кругом. Лучше за качеством дорог бы смотрели, а то налоги платим, а дорог как таковых-то и нет, а если есть, то их качество желает лучшего», — отмечает Андрей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что чаще всего ДТП происходят по причине невнимательности водителей, а не из-за технического состояния автомобилей. Поэтому законопроект не приведёт к росту дорожно-транспортных происшествий, пишут граждане.

«Если будет доказано, что ДТП совершено по причине технической неисправности автомобиля, то пусть хозяин и несёт двойную ответственность. Но, как правило, ДТП случаются из-за невнимательности или нарушений ПДД. Поэтому техосмотр — капля в море безопасности на дорогах, но хорошая пачка денег тем, кто проводит этот самый техосмотр», — указывает Дермидонт П.

Часть людей считает, что отмена обязательного ТО может привести к отмене многих коррупционных схем.

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«Удивительно вот что: правительство наконец-то решило избавиться от взяточников и коррупции. Но как же деньги, вложенные в эти барыжные станции по производству денег из ничего? Мне кажется, что лоббисты техосмотра во власти не дадут отменить эту бессмысленную процедуру», — поделился своим мнением Алексей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что отмена техосмотра касается только обладателей новых автомобилей, в то время как остальные водители будут и дальше обязаны проходить ТО.

«Сейчас при смене владельца автомобиля можно ездить до окончания срока ТО, а потом будет необходимо его всё-таки пройти. Ну и после четырёх лет и так нужно будет проходить. После принятия закона лучше-то не станет», — пишет Игорь С.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные инициативы носят ситуационный характер и, возможно, не дойдут до процедуры принятия.

«Пока политический шум не уляжется, так и будут разные партии придумывать разного рода странные инициативы. Скоро это закончится, и вновь наступить тишь да гладь», — предполагает Людмила Л.

Напомним, 13 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время совещания с вице-премьерами о том, что правительство России поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Техосмотр останется обязательным лишь при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырёх лет.