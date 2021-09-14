Решение губернатора Забайкальского края Александра Осипова лично проверить работу общественного транспорта в Чите, в результате чего глава региона не смог дождаться автобуса, которого не было более часа, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна На автобусной остановке

"Власти очнулись и перед выборами внезапно засуетились. Если бы выборы были раз в месяц, то чиновники многое узнали бы о том, как на самом деле живут граждане России», — считает Игорь К.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство данного региона, судя по всему, не имеет никакого представления о том, как на самом деле живут простые граждане.

«Они вообще из какой страны вернулись? Такие удивлённые стоят, ждут автобус свой злополучный. У муниципального транспорта уже давным-давно должны быть отслеживающие устройства, которые видят, в какой пробке торчит автобус, сколько ему остаётся ехать. Иначе транспортные компании могут рисовать какие угодно отчёты, а на самом деле экономить на водителях, кондукторах и солярке для транспорта», — пишет Иван Н.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Автобус

Некоторые комментаторы отмечают, что чиновников пора лишить личных или арендованных автомобилей за плохо исполняемые служебные обязанности и пересадить их на общественный транспорт.

«Пора всех муниципальных чиновников на общественный транспорт пересаживать — тогда всё заработает. Иначе они продолжат кататься на своих чёрных тойотах, пока простые граждане толпятся на холодных остановочных комплексах в ожидании того самого автобуса, который всё никак приехать не может», — поделилась своим мнением Татьяна М.

«Если самому приходится проверять, значит, на ответственных местах сидят безответственные чиновники. Необходимо отобрать у них служебные машины, пущай добираются на общественном транспорте, может тогда и будет наконец-то наведён порядок», — отмечает Виталий Ч.

Часть людей считает, что губернатору стоило подождать ещё немного, чтобы дождаться злополучный транспорт и всё-таки на нём прокатиться, чтобы ощутить на себе весь комфорт, который предоставляют пассажирам муниципальные перевозчики.

«А чего же он сдался-то так быстро? Дождался бы. Его бы ещё обматерила выходящая из маршрутки бабуля, за то, что стоит и мешает ей выйти, потолкался бы в «кильке» с пассажирами, попытался бы расплатиться кондуктору-водителю», — пишет Иван И.

75.ru Александр Осипов

«Да что там Чита… во всех городах провинциальной России транспорт работает отвратительно, это общая проблема. Необходимо решать системную ошибку в управлении общественным транспортом, иначе точечные попытки решить ситуацию ни к чему не приведут», — указывает Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что такая проблема наблюдается не только в Чите, но и на просторах всей нашей необъятной Родины.

«А я тут сам живу и да, с общественным транспортом у нас полная задница. Уже лет так 20 ничего не меняется. Разрослась только монополия маршруток, а администрация в итоге выглядит жалко со своими редкими автобусами. Сами себе яму вырыли», — считает Aleksandr K.

Напомним, 13 сентября губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил лично проверить работу общественного транспорта в Чите, но не смог дождаться автобуса, которого не было более часа. Глава региона указал руководителю городской администрации Александру Сапожникову исправить ситуацию и наказать виновных.