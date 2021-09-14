Многие эксперты уже активно обсудили новость о заявлении международной платежной системы Visa повысить с нового, 2022 года межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов и отменить в течение же года льготный тариф для крупных магазинов бытовой техники, мебели и для курьерских служб. Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, высказали предположения и о том, что принятие таких решений похоже на неприкрытую жадность банков и перекладывание расходов на российский ретейл и потребителей, и о том, что это играет на руку рынку электронной торговле.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Банковская карта Visa

Так, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода заявил агентству, что ставки на эквайринг в России находятся в диапазоне 1,5% — 2,5%, около 70% от межбанковской комиссии (интерчейндж) забирают себе банки, и уже очевидным выглядит перспектива роста расходов за эквайринг. Вместе с тем, предполагая, что ситуацией могут успешно и во благо рынка воспользоваться набирающие обороты крупные российские и международные платежные системы и платформы, Лобода отметил, что уже в 2025 году рынок электронной коммерции в России может вырасти на порядок и достичь диапазона 10−11 трлн рублей, но такие радужные перспективы потребуют высокой корпоративной ответственности всех участников рынка, однако на фоне роста торгового оборота бизнеса платежные комиссии в перспективе могут снижаться.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко не драматизирует ситуацию, поясняя, что платежная система Visa регулярно пересматривает свои тарифы, подгоняя их под меняющуюся обстановку или текущие нужды и операционные показатели компании, а также отмечая, что вряд ли стоит ожидать заметного удорожания товаров в отечественной рознице по результатам решения компании: и в силу наличия на российском рынке конкуренции в лице международной платежной системы MasterCard и российской «МИР», и в силу того, что в общей динамике цен на товары и продукты питания, традиционно приобретаемые в рознице, на эквайринг приходится относительно небольшая доля, мол, на инфляцию влияет огромное количество других более весомых факторов, чем издержки ретейлеров на эквайринговые операции.

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Есть также мнение, которым с агентством поделился преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, согласно которому решение Visa представляется своего рода отголоском скандала между платежными системами MasterCard, Visa и онлайн-ретейлером Wildberries, предоставившим своим покупателям возможность снизить стоимость покупки товаров в случае их онлайн-оплаты с использованием российских платежных систем.

Между тем, как говорится, отбросив все возможные локальные последствия, которые может повлечь решение Visa повысить межбанковскую комиссию, предлагаю посмотреть на ситуацию как бы сверху, размышляя более глобально. Вот, например, не так давно в СМИ сообщалось о другом решении этой же международной платежной системы — о снижении размера межбанковской комиссии для предприятий быстрого питания в России. Как отмечало издание РИА Новости, с 1 сентября для этой категории бизнеса размер межбанковской комиссии для всех типов карт составляет 0,5%, при этом сумма чека не должна превышать 500 рублей. В этом же сообщении издания говорилось о том, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема, принятие же новых программ межбанковской комиссии нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Возникает вопрос: так ли только тарифная политика данной платежной системы определяет ее решения? Может быть, Visa как платежная система занимается в принципе политикой, определяющей движение финансовых потоков в той или иной отрасли экономики, тем самым, возможно, демонстрируя, что определяет ее в данном случае не Центробанк России?

В этой связи обратим внимание на сегодняшнюю публикацию издания РБК под заголовком «Глава Visa в России объяснил решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах». Так вот глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер считает, что межбанковские комиссии в России находятся на оптимальном уровне и позволяют наращивать долю безналичных платежей, тогда как более низкие тарифы нужны для расширения приема карт к оплате, но с этим проблем в России уже нет! Сейчас, как он заявил в интервью изданию, стоит вопрос дальнейшего роста безналичных платежей, и этой цели способствуют межбанковские комиссии, размер которых может быть и чуть выше, чем на стадии расширения сети приема. В этой же статье «кидается камень», очевидно, в «огород» российского регулятора финансового рынка. Говорится, что во многих европейских странах размер эквайринговой комиссии регулируется государством, и она ниже, чем в России. Но, как пояснил РБК Бернер, такое регулирование негативно сказывается на потребителях и количестве преимуществ, которые они получают от своих банковских карт. Так, при низких комиссиях отменяются практически все программы лояльности, возрастает стоимость использования финансовых услуг, а также снижаются инвестиции в развитие безналичных платежей. В пример подобного европейского опыта Бернер привел Польшу, где многие банки ввели плату за звонки в call-центр поминутно или предлагали приобрести подписку для частых звонков.

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То есть, хоть и пеняет Бернер на недостатки европейской системы регулирования, но и тем самым в то же время указывает и на отсутствие в России такого госрегулирования. А решением повысить комиссию для супермаркетов компания еще раз демонстрирует своими действиями, что именно отсутствие со стороны государства позволяет данной платежной системе самостоятельно определять политику по установлению баланса между участниками платежного рынка. Но к чему этот «камень в огород» ЦБ РФ? Как объявление своего рода «войны» российскому регулятору, ведь именно он владеет платежной системой «Мир», а тот самый сандал с Wildberries был связан как раз с возможностью потребителей купить товар дешевле в случае онлайн-оплаты с использованием российских платежных систем?! Собственно, надо сказать, что и сама по себе история с Wildberries, как и не только она, по сути, показывает, что технологические платформы также могут на свой лад играть свою скрипку на финансовом рынке. Это ни для кого уже не тайна за семью печатями. Интервью Бернера вышло спустя день после публикации Центробанком совместного с Минфином России документа — Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, предусматривающей в том числе расширение возможностей по совмещению финансовой и нефинансовой деятельности, для чего регулятор будет создавать благоприятные условия, стремясь «устранять секторальный и межпродуктовый регулятивный арбитраж», но и вместе с тем закрепляя или, как прямо говорится в документе, «оставляя» за собой право сознательного введения арбитража, предусмотренного на случай необходимости перераспределения потоков капитала в приоритетные для всего общества проекты и отрасли.

«Всепланетная» цифровизация повлекла, в том числе в России, возникновение технологических платформ, под тем или иным соусом ведущих финансовую деятельность. Но в России этот процесс, как известно, сопряжен с тем, что создают подобные экосистемы именно участники банковского сектора, имеющие большие возможности для инвестирования, в частности, в развитие электронной коммерции. С учетом, как ни крути, монополизации российского финансового рынка, образуется своего рода пул финансовой элиты, способной влиять на большинство экономических процессов в стране. И собственно случай с Visa как с транснациональной корпорацией тому пример. Но Центробанк, судя в том числе по Стратегии, будет всё же держать руку на пульсе этой элиты через надзор над рынком, даже, вероятно, в случае, если платежная система «Мир» будет когда-нибудь частично или полностью приватизирована. Да и антимонопольные органы, судя по борьбе с теми же западными технологическими гигантами, уже не дремлют, как прежде.