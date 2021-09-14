У лидера ЛДПР Владимира Жириновского упали брюки во время эфира на телеканале ТВЦ. Телеканал вырезал этот момент из видео и выложил в соцсетях отдельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Политик назвал членов российского правительства и губернаторов коммунистами. В этот момент его брюки упали, после чего ему пришлось поправить одежду, не прерывая речь.

«Все в правительстве министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты. А вы нам сегодня доказываете, что кто-то там устроил вам капитализм», — заявил Жириновский после небольшой паузы.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил изданию «Подъём», что брюки с лидера партии не падали — у него лишь «соскользнул ремень».

«Это какая-то чушь. Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович Жириновский его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали», — сказал Дюпин.

Соцсети немедленно отреагировали на данный конфуз.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«При слове «коммунизм» штаны спадают. Страшное слово», — иронизирует пользователь YouTube Борис Кислов.

«Полный упадок…» — считает Kali Nina.

«Всё, приплыли… Там смотреть не на что», — уверена Леся Полянская.

«Выпрыгивает из штанов в буквальном смысле», — пишет Sk Serega.

«Много работает, недоедает. Аж брюки уже спадают», — пишет SirYoba.

«По ходу у [Жириновского] ремень украл [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов», — строит версии Агент 007.

«Это диверсия со стороны Зюганова. Незаметно надрезал подтяжки, когда Жириновский дремал в думском кресле, сняв пиджак. Знал <…> что [Жириновский] будет на дебатах напрягаться, выкрикивая слово «коммунисты», — согласен с предыдущим комментарием Геннадий Шахов.

«Не удержавший свои штаны хочет держать огромную Россию?» — интересуется Mirmehdi Isayev.

«Не только, но и совесть, и ум давно потеряны, штаны хоть поймать и натянуть можно», — полагает Има Мамон.

«Это такой ход предвыборного штаба ЛДПР, инцидент смоделирован заранее», — не исключает Мужчина из Хошимина.

«Путин, Мишустин и вообще всё правительство — коммунисты?! В таком случае я монархист с либеральными идеями», — пишет Good World Studios.

«Мне не нравится, когда такие видео выставляют на всеобщее обозрение! Это глупо, бестактно и не от далёкого ума!» — защищает политика Осень Золотая.

«Реакция у Вольфыча ещё пока та. Не дал своим штанам свалиться и доказал, что он, как Юлий Цезарь, и два дела одновременно ему нипочём», — восхищается Alina Tiwa.

«Отощал совсем. Пора отдыхать. Дорогу молодым», — считает пользователь «ВКонтакте» Саша Фёдорова.

«Ремень надо носить. Или подтяжки…» — даёт совет Олег Подгорных.

«Зато стойкий боец. Даже речь не сбилась, подтянул и дальше. Стаж!» — напоминает Julia Young.

«Пора на резиночке носить», — рекомендует Галина Комарова.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Осень, падает многое. Листья, человеческая энергия, брюки лидера ЛДПР. Возможно, в студии было жарко, как в бане, возможно, это была диверсия со стороны красных конкурентов, а может быть, это просто политический перформанс. В любом случае настоящие мужчины не боятся тыловых атак — политик поправил ремень и спокойно продолжил сыпать блистательными речами», — размышляет Оксана Петрова.

«Годы берут свое, мэтр. Тут как в спорте — или вовремя уйти на тренерскую, или терпеть издевки молодняка», — полагает Владимир Иванов.

«Народу предложили пояса затянуть, а сами распоясались…» — негодует Семён Яшнов.

«Дни тяжёлые настали, и штаны чуть не упали — хоть эфир и был прямой, [Жириновский] всё-таки герой», — отреагировал в стихотворной форме Михаил Пиастро.

«Злые вы все! Вот доживёте до его лет, тогда посмотрим, что вы терять начнете!» — упрекнула комментаторов Светлана Галкина.

«Славы Моргенштерна захотелось», — не исключил пользователь Facebook Владимир Петренко.

«У меня такое было. Штаны слетели в транспорте. Но на мне были новые чистые трусы, поэтому сенсации не произошло», — поделился своим опытом Eugene Suldin.

«Люди вообще без штанов появляются на экранах, а тут поправил немного одежду», — подчеркнула Надежда Токарева.