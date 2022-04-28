«Яндекс» заявляет, что его призвание — решать проблемы людей, а так ли это на самом деле? При активном использовании сервиса «Яндекс.Карты» очень быстро выясняешь, что заявленный разработчиком «user-friendly» не такой уж и «friendly». И ладно бы, что приложение вне рамок здравого смысла показывает те маршруты, до которых еще нужно добраться. Пользователю в пункте А «крайне важно знать», что из пункта В, до которого условный час езды, через пять минут отправляется нужный транспорт. Право, это мелочь, не стоящая внимания, а вот что действительно за гранью «добра и зла», так это маниакальное упорство, с которым «Яндекс.Карты» показывают максимально неудобные пользователям маршруты.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

Скриншот страницы сайта yandex.ru Как бы для людей

По здравому размышлению возникло предположение — любой сервис должен приносить прибыль его создателям. Возможно, «Яндекс.Карты» трудно капитализировать, а потому в компании не вкладываются в поддержку приложения, а уж в других сервисах все иначе: извлекая значительную прибыль (сервисы такси, фудтех и «Яндекс.Драйв» в 2020 году заработали для компании почти 68 млрд руб.), их создатели заботятся о том, чтобы они были максимально дружелюбны к клиентам. Что же, давайте проверим это суждение.

Вводим поисковый запрос «Яндекс.Карты отзывы», открываем первый же сайт рекомендаций и убеждаемся, что, во-первых, автор в своих претензиях не одинок, а во-вторых, обнаруженные в 2021 году проблемы преследуют сервис с момента его создания.

Вот пользователь Аманда Стаилс хвалит «Яндекс» за то, что его поддержка очень быстро отвечает (2−3 часа). Что?! Не обошлось и без «ложки дегтя», в приложении не отображаются все наличествующие маршруты, благодаря чему девушка многократно опаздывала. Неудивительно, когда 3 часа ждешь помощи.

Скриншот страницы сайта yandex.ru Три часа ожидания — и техподдержка на связи

В 2013 году пользователям настойчиво предлагали ехать по встречной полосе, заводили в тупики и на давно не существующие дороги. Как сообщил юзер VVS, с этим он столкнулся в Севастополе и Ульяновской области.

Вот еще одно мнение. Анна Вацеховская утверждает, что благодаря приложению узнала о несуществующих памятниках, опоздала на работу и смогла попутешествовать во времени: «И что самое странное. В приложение иногда стали «показывать» трамваи прошлого, ну то есть что происходило с транспортом вчера или будет завтра». Наверное, в «Яндексе» решили, что называется, не размениваться по мелочам и к 2021 году перешли к созданию полноценной виртуальной реальности.

Скриншот страницы сайта yandex.ru Другие миры «Яндекса»

Может быть, в других сервисах взаимодействие клиентов и компании происходит иначе, ведь от их популярности зависит благосостояние акционеров компании? Например, в мобильном приложении «Яндекс Go».

Мобильное приложение «Яндекс Go», объединившее в себе фудтех и все, что связанно с передвижениями, было запущено в августе 2020 года, и, пожалуй, это первый в истории компании сервис, собравший огромное количество негативных отзывов. Не будем останавливаться на них подробно, отметим лишь, что в сравнении с ним «Яндекс.Карты» является верхом дружелюбия к пользователю. Нас интересует то, как компания взаимодействует с клиентами, вот и перейдем к отзывам.

Так mamasha_grizzly сообщает о своем исключительно негативном опыте взаимодействия с сервисом. Ее поддерживает intumuslim786 и вдобавок вопиет о том, чтобы вернули списанные по ошибке водителя деньги.

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go Жалобы на сервис

Вот мнение юзера philimon81 из Подмосковного города Подольска. Мужчина в течение 20 минут ни онлайн, ни через оператора не мог вызвать такси. 25 минут ждала отклика пользователь sonjakorolyova. Правда, перекликается с «очень быстрой» поддержкой в «Яндекс.Картах»?

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go «Яндекс» unfriendly

По-видимому, является устоявшейся и практика двойных списаний. Вот жалуется на второй такой случай olesja_holiday. Еще один клиент так и вовсе умоляет вернуть ему кешбэк. Хотя бы 2% просит тaniri.leviathan.

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go Двойные оплаты

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go Верни кешбэк за эконом

Если в предыдущих случаях люди хоть какие-то услуги получили, то женщину с ником krasa_nat88 и не повезли, и деньги списали. В переписке с техподдержкой дама рассказала, что водители требуют детское автокресло, а ехать предлагают по тарифу, в котором его предоставляет сервис, да и то не каждый водитель на такое соглашается.

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go Без денег и без машины

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go Со своим креслом, но по их тарифу

Подумалось, «Яндекс» — компания крупная, а как представляет наше ИТ-достояние Россию на рынках других стран? Пожалуйста, открываем «Яндекс Go Белоруссия» и сразу скандал. Таксист отказался везти девушку-инвалида. Отдадим должное, после вмешательства службы поддержки конфликт разрешился, но отношение белорусов к российским компаниям и опосредованно к нам, русским, этот безобразный эпизод наверняка подпортил.

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go.belarus «Яндекс» в Белоруссии

Завершим наш обзор давно ставшими привычными хамством и рукоприкладством — порой с использованием холодного оружия и подручных предметов, — как бы не имеющими никакого отношения к «Яндексу», а всего лишь к его партнерам-таксистам.

i7s.ks с горечью сообщил о том, что людей возят хамы, а никнейм t. tayra не преминул уведомить службу поддержки «Яндекс Go» о том, что их таксист бросается с ножом на клиентов.

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go Хамство — наш фирменный стиль

Скриншот страницы пользователя соцсети Instagram @yandex.go От угроз к действиям

Как можно убедиться, выдвинутое предположение не подтвердилось. Оказалось даже, что бесплатные «Яндекс.Карты» освоить несравнимо легче, нежели чисто коммерческое приложение «Яндекс Go», в которое разработчики, следуя моде на создание «экосистем», постарались уместить все имеющиеся сервисы, запутались в них сами и запутали пользователей.

Также нет никаких сомнений в том, что компания не ранжирует свои сервисы и одинаково недружелюбно относится ко всем своим клиентам. Не принимать же за проявления эмпатии под копирку написанные ответы службы техподдержки. Да и апелляции к тому, что виноваты смежники, давно никого не убеждают.

В заключение отмечу, что мы не ставили перед собой задачу опорочить российского IТ-гиганта, по приведенным ссылкам можно ознакомиться и с более благожелательными отзывами. Разве что возникают сомнения в их искренности, но тут пусть каждый сам оценивает степень достоверности. Кроме того, в одном материале невозможно рассмотреть все сервисы компании. В следующий раз непременно разберем и другие приложения «Яндекса».