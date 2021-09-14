В Самаре в День города в рамках проекта Samara Ground Art Festival была представлена металлическая скульптура, созданная стрит-арт художником Покрасом Лампасом специально для этого фестиваля.

Скриншот видео пользователя социальной сети ВКонтакте @Samara Ground 2021 Металлическая скульптура в сквере рядом с домом на Волжском проспекте, созданная стрит-арт художником Покрасом Лампасом

Сообщается, что арт-объект посвящен будущему культуры.

«Я очень рад, что такой сложный проект был доведен до конца. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моему эскизу и собрать эту конструкцию в достаточно сжатые сроки. Для меня это большая гордость, ведь я и в прошлом году сделал очень значимый арт-проект в Самаре и продолжаю в этом году, не уменьшая масштаб», — приводит пресс-служба областного правительства слова художника.

Пользователи социальной сети вынесли свой вердикт данной скульптурной композиции: «Эту конструкцию нужно использовать в качестве декоративного оформления воздухозаборника вентиляционных каналов метрополитена, например, — так от неё больше пользы будет. К тому же автор сего чуда уже раскрасил один из этих самых воздухозаборников в сквере на площади Сельского хозяйства».

А кто-то из жителей увидел в этой композиции тумбу для объявлений.

Люди не понимают, что хотел донести художник: «Что означает эта скульптура? Каков ее смысл? Что нам хочет донести этот художник? Я не понимаю, объясните, пожалуйста, кто-нибудь», «И что это?», «Кому эти арабские эскизы по душе?».

Скриншот видео пользователя социальной сети ВКонтакте @Samara Ground 2021 Металлическая скульптура в сквере рядом с домом на Волжском проспекте, созданная стрит-арт художником Покрасом Лампасом

Кто-то из самарцев размышляет, что если «скульптура с восточной вязью посвящена будущему культуры, то про чьё это будущее, коренного ли населения?».

«То есть всех нас ждет арабский халифат?» — вопрошает другой.

Кто-то из жителей предположил, что «скоро эта «скульптура» наполнится бычками, пачками от сигарет, обертками от мороженого».

Пользователи надеются, что решение этого вопроса предусмотрено «и мусор можно будет легко извлечь из этого шедевра».

Жители отметили, что в данном случае можно было потратить деньги на более насущные проблемы, чем на ТАКОЕ искусство: «Это что, красиво? Это творение радует глаз? Не понимаю! Может, правда, нужно было бы эти деньги потратить на дороги или на детские дома или дома престарелых?»

«Сколько детских садов и больниц на эти деньги можно было построить?» «Кому отстегнул?» — интересуется местный житель.

«В Самаре все в порядке: пенсионеры в достатке, у учителей, воспитателей — у всех граждан прекрасные зарплаты, у всех удовлетворены потребности до верхушки пирамиды Маслоу, дороги — идеальные, цены в магазинах — доступные. Нужно больше памятников городу и денег выделять на покрась», — возмутился местный житель.

«А у нас хороших скульпторов нет?», «Нам не надо лампасов с их бредом», «Это что еще за родственник Павленского тут художества лепит? Что, никого вменяемого и талантливого не нашлось?» — возмущаются пользователи.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4». Болотная набережная, Москва

Некоторые жители вспомнили скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», установленную на Болотной площади в Москве, которую пользователи социальных сетей прозвали «скульптурой в виде фекалий».

Самарцы отмечают, что «ладно хоть не дерьмо, как в Москве».

И только один пользователь отметил: «Круто, странно, что именно Лампасу такое внимание. Тень от этой каллиграфической вязи должна быть интересная».