Результаты исследования, согласно которым 38,5% граждан России, что является большинством, хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50−70 тысяч рублей — такой суммы им достаточно для комфортной жизни, вызвали дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

"Чем больше люди получают, тем больше они требуют. Поэтому проще держать зарплаты на дне, чтобы народ мечтал получать по минимуму», — поделился своим мнением Николай Г.

Многие пользователи уверены, что руководство Российской Федерации не испытывает большого желания в том, чтобы большинство населения получало крупные зарплаты.

«Но подождите…, ведь 17 тысяч рублей в месяц, по мнению нашего национального лидера, — это уже средний класс! Совсем зажрались что ли, граждане России?!» — пишет Андрей С.

Некоторые комментаторы предлагают брать пример с российских чиновников и стремиться к достатку более полумиллиона рублей в месяц.

«Всё зависит от каждого конкретного человека, его питания, магазинов, которые он посещает, и мест, где он проживает и проводит досуг. Одно качественное питание в среднем стоит семь-восемь тысяч в день. Это икорка двух видов, хорошее масло, хлеб не из ближайшего супермаркета, рыбка запечёная или на пару, естественно, судак, лосось, треска, тунец, осетрина, телятина хорошая недешёвое удовольствие, овощи и зелень можно не считать. Всё это очень нужно для нормальной жизни. Это минимум тысяч восемь в день чисто на нормальную человеческую еду. Итого: 240 тысяч рублей в месяц чисто на поесть. Это если не шиковать. А нужно ещё одеваться, не китайским, ходить в театры, кино, заниматься в фитнес-клубах, развиваться, посещая различные тренинги роста, не забывать о такси, бензине, проживании (желательно частный посёлок с охраной, своей скорой и своей полицией). Итого по минимуму нужен доход от 500 тысяч рублей в месяц. Чисто для того, чтобы быть человеком, как российские чиновники. Берите с них пример!» — написал Олег Е.

ИА REGNUM

Часть людей считает, что на обозначенную сумму прожить можно только одному, в то время как семьям с детьми приходится работать ради ещё больших зарплат.

«50−70 тысяч рублей — это без учёта детей. Вот если 70−90 тысяч рублей в месяц, то действительно можно комфортно жить и тянуть двух или трёх детей. А иначе никак!» — отмечает Сергей М.

«50−70 тысяч рублей?! Вы у кого спрашивали, у подростков?! За школу заплатил, за квартиру заплатил, в магазин сходил, в бензобак залил, себе, жене, ребёнку тапки купил. И на этом всё! Это ещё без учёта ипотеки, без стройки. А цены в магазинах зачем так задрали? Этих денег не хватит в реальности на такую дорогую жизнь. Те, кто опрашивали, они сами-то верят в такие цифры?» — задаётся вопросом Леонид С.

Ряд пользователей указывает на то, что экономическая ситуации в России не позволяет реальным зарплатам в России догнать тот желаемый уровень для комфортной жизни.

«Лет тридцать ещё будут спрашивать, сколько нужно денег в месяц для комфортной жизни. Через 30 лет зарплаты достигнут 50−70 тысяч рублей в месяц, когда нужно будет уже 150−170 тысяч рублей», — считает Антон Т.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Напомним, 14 сентября РИА Новости опубликовало результаты исследования аналитического центра университета «Синергия», согласно которым 38,5% граждан России, что является большинством, хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50−70 тысяч рублей — такой суммы им достаточно для комфортной жизни.