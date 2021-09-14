«Не трогайте их!» — Южная Корея обсудила участие группы BTS в сессии ГА ООН
В Южной Корее обсудили назначение участников группы BTS специальными посланниками президента по вопросам будущих поколений и культуры.
По сообщениям южнокорейских СМИ, соответствующее письмо о назначении президент страны Мун Чжэ Ин направил участникам бойз-бенда 11 сентября.
«Мы выросли вместе с нынешним молодым поколением. Мы прямо или косвенно стали свидетелями и испытали на себе влияние чего-то социального, такого как глобальные проблемы и большой экономический кризис. Если есть что-то, что мы можем сделать и у нас есть силы, мы будем участвовать», — заявили участники группы в интервью, состоявшемся после назначения специальными посланниками.
В ходе официальной церемонии, состоявшейся 14 сентября, глава государства вручил свидетельство о назначении BTS посланниками президента, а также паспорта дипломатов, которые позволяют путешествовать в 199 стран/территорий без предварительной визы и чернильные ручки в качестве подарка.
Известно, что BTS будут сопровождать Мун Чжэ Ина на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступят с речью.
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«Ребята держитесь подальше от политиков, особенно от президента!» — призывает rkad***.
«Он просто прикрывает свою некомпетентность музыкантами», — возмущается 2001***.
«BTS сделали хорошую карьеру после встречи с президентом. Если бы пик популярности пришёлся на правление Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, то они бы сразу пошли в армию», —отмечает doha***.
«Я горжусь нашим президентом и ребятами из BTS», — пишет myan***.
«Поздравляю парней с назначением. Надеюсь, теперь они будут работать ещё усерднее», — надеется aljj***.
«Они решили воспользоваться популярностью BTS?» — интересуется heaj***.
«Хорошая работа! Удачно выступить на сессии Генассамблеи ООН», — пишет army***.
«Не пытайтесь при удобном случае использовать славу BTS в угоду своих желаний!» — призывает ruri***.
«Правительство явно использует парней в своих политических целях», — отмечает fkwn***.
«Мун Чжэ Ин, не трогай BTS…» — призывает tlat***.
«Как бы после этого популярность группы и акции продюсерской компании не пошли на спад…» — предполагает yaho***.
«Не удивлюсь, если они сейчас используют ребят, а потом сразу же отправят их в армию», — пишет deff***.