На перспективу развития финансового рынка России до 2030 года Центробанк, который совместно с Минфином представили соответствующую стратегию, смотрит по большому счету под прицелом реализации ближайших задач, которые регулятор рынка сам же и обозначал в другом схожем документе — «Основных направлениях развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», уже прошедшем общественные консультации, о чем Банк России, к слову, упоминает. С той лишь разницей, что новый документ носит долгосрочный характер и, в отличие от прежних стратегий, был подготовлен, как отмечает регулятор, Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Что позволяет ЦБ РФ представлять свежую стратегию, как первый документ в своем роде.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Как и заявлялось ранее о принятом регулятором решении, на этот раз в стратегии подтверждается, что цифровой рубль станет третьей формой денег, эмитируемой Банком России, а его введение, являющееся одним из ключевых элементов всей цифровой трансформации отрасли до 2030 года, будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса. Как о решенном априори факте в стратегии говорится и о том, что в России будет реализована концепция совмещения регулируемых видов деятельности на финансовом рынке, включая: расширение возможностей по совмещению видов деятельности; укрупнение лицензий и оптимизация соответствующих лицензионных процедур, в том числе упрощенные процедуры лицензирования для финтех-компаний, что позволит действующим и потенциальным участникам принимать решения о формате их работы на финансовом рынке без необходимости нести излишние регулятивные издержки, учитывая, что основные регуляторные требования будут предъявляться не к юридическому лицу, а к осуществляемой им деятельности. В рамках этой работы, отмечается в документе, также планируется устранить необоснованные барьеры для совмещения финансовой и нефинансовой деятельности, взаимного проникновения финансовых и нефинансовых сервисов для оказания комплементарных видов услуг. В этой связи интересным представляется следующий тезис Стратегии: «при этом государство будет стремиться устранять секторальный и межпродуктовый регулятивный арбитраж. Однако в целях перераспределения потоков капитала в приоритетные для всего общества проекты и отрасли государство оставляет за собой право сознательного введения такого арбитража». То есть Центробанк намерен, по сути, содействовать слиянию финансового сектора с нефинансовым, в частности, тому же развитию экосистем, но закрепляет за собой право задавать вектор их бизнес-политики. Там, где это возможно, как отмечается в документе, может быть расширено использование мягкого регулирования как регулирования по принципам в форме рекомендаций, кодексов, стандартов СРО, в том числе при внедрении этических принципов поведения финансовых посредников. Причем эти направления регулирования затронут деятельность большинства финансовых организаций — как кредитных, так и некредитных. Могут появиться и другие подходы регулирования, разработанные совместно с центробанками других стран, потому как развитие цифровизации все больше позволяет игрокам финрынка выходить за пределы своих государств для предоставления своих услуг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

В том числе тесного взаимодействия регуляторов рынка требует развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который позволит, в частности, субъектам финансовой сферы государств — членов союза беспрепятственно получать доступ на рынки друг друга в банковском, страховом секторах и на рынке ценных бумаг. В рамках общего финрынка ЕАЭС также предполагается снижать возможности для регуляторного арбитража и концентрации рисков для финансовой стабильности, как на уровне отдельных стран, так и на общем союзном финрынке. Так, например, требуется гармонизировать законодательства государств — членов ЕАЭС в финансовой сфере на базе международных стандартов, обеспечить взаимный допуск субъектов общего финансового рынка и надзор за их деятельностью, развить соответствующую инфраструктуру и общее платежное пространство, обеспечить кибербезопасность. Помимо этого, предусматривается интеграция с азиатскими рынками, прежде всего с финрынком Китая (КНР), в рамках которой преследуются такие цели, как формирование независимой российско-китайской инфраструктуры учета прав российских и китайских инвесторов на ценные бумаги эмитентов двух стран, содействие обеспечению доступа эмитентов и инвесторов к рынкам капитала России и КНР, а также дальнейшее увеличение доли национальных валют во взаиморасчетах. Взаимодействие будет выстраиваться и с другими азиатскими странами.

В то же время за российской столицей Москвой должен закрепиться статус международного финансового центра. Для повышения ее веса в этой роли в Стратегии говорится о необходимости упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, в том числе путем создания благоприятных налоговых условий обслуживания иностранных инвесторов российскими брокерскими и управляющими компаниями. В частности, планируется упростить выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами. Между тем некоторые эксперты, как пишет РИА Новости, отмечают, что Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако приобрести такой статус Москва сможет только после того, как рубль станет инвестиционной валютой. Такую точку зрения обнародовал изданию главный инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. Пока же основными инвестиционными валютами в мире сейчас являются доллар и евро.

С некоторой долей скепсиса авторы издания «Эксперт» отнеслись в целом к обозначенному в рамках договоренностей Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжению интеграции России и Белоруссии. Мол, услышанное в ходе встречи оставило двоякое впечатление: с одной стороны, договоренности носят явно прорывной характер, с другой — они пока изложены устно (соглашения еще не опубликованы, и нет гарантии, что Лукашенко в очередной раз не откажется выполнять взятые на себя обязательства. При этом даже «общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики» не предусматривают перехода к общей валюте, о чем была достигнута договоренность еще в конце прошлого века, указывает издание.

«Вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр», — приводит «Эксперт» слова Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Между тем, несмотря на разнящиеся мнения, которые приводит, в свою очередь, немецкий телеканал Deutsche Welle, как раз интеграцию финансовой системы ряд экспертов называет наиболее вероятной в плане выполнения договоренностей между странами. Так, например, телеканал приводит точку зрения экономиста из Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Льва Львовского, который говорит, что проблема 28 союзных программ в очень общих формулировках. Многое из того, что могло бы быть важным, описывается словами: «договорились согласовать», «договорились гармонизировать». В итоге это лишь договоренность о договоренности, подчеркивает Львовский. Также эксперты отмечают, что у синхронизации» масса подводных камней, главный из которых — слишком разные экономики стран — начиная от санкционных рисков, более высоких для Белоруссии, чем для России, и заканчивая, например, структурой доходов бюджета. По словам экономиста центра BEROC, «из-за санкций Нацбанк Беларуси проводит беспрецедентную политику, выжимает рублевую ликвидность, чтобы поддержать курс рубля. А в России таких проблем нет». Однако, если отбросить в сторону отсутствие конкретики и обтекаемые формулировки, наиболее реалистичными видятся, говорит старший аналитик финансовой компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «программы, которые относятся к правам граждан ездить на работу, получать социальное обеспечение и медицинскую помощь», реализация которых наверняка, по мнению эксперта, «пойдет на пользу». Вполне выполнимыми смотрятся, по словам экономиста Львовского, также такие договоренности, как отмена роуминга, туристическая политика, возможности открытия банковских счетов для белорусов в России и наоборот, взаимное признание аудита, интеграция платежной системы и борьба с отмыванием денег.