Сразу два скандала разразились в Воронеже вокруг работы педиатрических отделений местных поликлиник. Накануне, 13 сентября, мамы с детьми оказались в давке из-за очереди в поликлинике №7, а 14 сентября в соцсетях появились сообщения об огромных очередях в поликлинике №8.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Кадры давки в очереди на приём в детском отделении поликлиники №7 в микрорайоне Шилово появились в группе «Жители Воронежа» (мкр. Шилово)». Жители жаловались на невозможность дозвониться и вызвать врача на дом. Как выяснилось, сейчас в поликлинике (в начале года там массово уволили врачей, а после скандала сменился и главврач) остались три педиатра на шесть участков. А вечером 13 сентября в группе «Типичный Воронеж» появились фото очереди у дверей другой поликлиники — №8 на улице Машиностроителей. На фото видно, что родители с детьми, в том числе очень маленькими, стоят в очереди за пределами здания.

«Детская поликлиника N8, очередь на улице, принимает один врач», — написал автор поста.

«Записаться ни к одному из 12 педиатров в 8-й п-ке нереально. Нет записи на 2 недели вперёд», — прокомментировала Анастасия К.

«Бедный врач, здоровья ему и терпения, а безразличным чиновникам в департаменте остаться безработными и оказаться в эти очередях!» — написала Галина К.

ИА REGNUM Мать и ребенок

«Оптимизация медицины», — прокомментировал Сережа Г.

«Правду говорите. Ребенок после выздоровления еще неделю, а то и больше может дома просидеть, т. к. справку в школу, кроме педиатра, никто не выдаст, а записи нет… Да и врачи в этой поликлинике, не дай Бог серьезно заболеть ребенку, лечить некому, все только после института, вообще ничего не знают», — написал пользователь под ником Гость Гость.

«У Вас хоть 12 педиатров, у нас в Шилово два… и шесть участков, ничего, наши стараются принять всех по возможности», — написала Дарья С.

«С такими зарплатами скоро подорожником сами себя лечить будем», — предположил Дмитрий В.

«Ну да, на неотложке один врач, участковые педиатры по записи принимают в корпусе через дорогу», — написала Елена А.

«О, проходила там сегодня. С утра до вечера такая очередь стояла», — прокомментировала Екатерина Ч.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

«Это очередь к дежурному педиатру, к нему хотя бы можно попасть, отстояв час-два. А вот как выписать ребёнка после болезни в школу в этой поликлинике, абсолютно не понятно. Справки только по записи, а её нет совсем. Причём даже не начался сезон ОРВИ. Что потом-то будет?» — написал другой пользователь.

«Такая же беда сегодня была в 1-й поликлинике, очередь к дежурному на улице, аж лавочки вынесли… По записи такой же цирк, врач, видя, что не успевает, формально принимает детей: лечитесь? не помираете? ну и лечитесь так же дальше, свободны…» — написала Елена Е.

«В воскресенье были у дежурного врача, так никого не было», — делится Наталия П.