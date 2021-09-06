Глава Чувашии Олег Николаев встретился с руководителями государственных учреждений культуры. Поводом стало двукратное увеличение грантовой поддержки (до 5 млн рублей за проект), позволяющее, что называется, творцам развернуться и создать более монументальные проекты с привлечением иногородних специалистов. С одной стороны, деятели культуры оценили это как «долгожданный шаг», но, с другой, осторожно напоминали об остаточном финансировании отрасли.

Иван Шилов Дом правительства Чувашии

Классический театр, к примеру, «переживает трудности», одна из причин — уход молодёжи в интернет и рост популярности «шоу, развлекухи». А между тем, напоминали мастера, без основ культуры нельзя воспитать нравственного человека и невозможно в целом развитие общества. И творцам остаётся объединяться, потому что «если каждый сам по себе и «пальцы врастопырку, то нас переломают». Олег Николаев на переживания мастеров ответил притчей.

Идеология трёх лет

Встреча в театре, как и подразумевает место действия, началась с аплодисментов. Поводом стала новость об увеличении вдвое количества грантов для проектов профессиональных коллективов и объёма их финансирования, а также государственных стипендий и пособий.

Помимо увеличения финансирования на творческие проекты, глава Чувашии Олег Николаев сделал акцент на трёхлетнем периоде, 2020—2022 годах, идеологически связанных между собой: речь идёт о Годе памяти и славы в России (2020 год), сменившем его в Чувашии Годе трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей (2021 год) и предстоящем Годе выдающихся земляков Чувашии (2022 год).

«И когда обсуждали возможные направления, какой теме посвятить следующий год, какую идеологию реализовывать, исходили из того, что последние два года мы с вами проживаем под эгидой памяти. Следующий год станет логическим продолжением двух тематик, когда мы будем вспоминать уже конкретных людей», — сказал Олег Николаев, призвав деятелей культуры включиться в этот процесс.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Руководитель региона напомнил, что за созданием проектов всегда стоит команда, призвав подходить к этому «креативно, с привлечением различных специалистов», в том числе из других регионов. И эти проекты, подчеркнул Олег Николаев, должны быть интересны молодёжи, внимание которой сегодня поглощает интернет.

Ещё один важный аспект — реализация проектов с учётом национальных особенностей:

«Мне кажется, это является очень важной составляющей, в том числе в сохранении языка и культуры чувашского народа».

Деятелям культуры дают «удочку»

В ходе обсуждения деятели культуры попросили увеличить долю использования грантовых средств на выплату зарплаты и расширить рамки использования оборудования, приобретённого на средства гранта, в том числе на другие проекты. Олег Николаев предложил увеличить зарплатную долю в сумме гранта до 40% и не увидел «никакого криминала» в использовании оборудования «для других целей»:

«Наша задача — не рыбу дать, а удочку, чтобы вы могли создать хороший продукт и за его счёт зарабатывать. То есть такая цепочка запускается».

Cap.ru Деятели культуры Чувашии

Деятели культуры отметили, в свою очередь, что грантовая система стимулирует искать новые пути реализации проектов, «делать то, чего мы ещё не делали», объединять творческие силы, использовать другие формы и форматы. Художественный руководитель Чувашской государственной академической симфонической капеллы народный артист России Морис Яклашкин подчеркнул, что если каждый сам по себе и «пальцы врастопырку, то нас переломают».

«Живёт массовый театр, развлекуха»

Художественный руководитель чувашского драмтеатра, народный артист СССР Валерий Яковлев констатировал, что руководитель региона заинтересован в сохранении и развитии чувашского языка и национальной культуры.

«Но что греха таить: трудно живётся профессиональному искусству в стране», — вздохнул мастер, пояснив, что ранее кино поглотило театр, а сейчас «сильнейшее давление» оказывает компьютеризация.

Это значит, делает вывод Яковлев, нужно адаптироваться театрам под новые условия и использовать новые технологии, сохраняя то, «что накопили выдающие деятели»:

«Театр переживает трудности. Сегодня больше активно живёт массовый театр, шоу, развлекуха, простите за это слово. Однако настоящее искусство хотя и тонкий слой, но влияние его на общество огромно. Государство проиграет, если этот пласт разрушается».

Cap.ru Выступает Валерий Николаев

Его поддержал Морис Яклашкин, подчеркнув, что «культура — это основа», без неё не будет «социалки, промышленности».

Валерий Яковлев также отметил, что популярные эстрадные исполнители получают сотни миллионов, а то и миллиарды рублей, чем не могут похвастаться региональные театры. И привёл в качестве примера Филиппа Киркорова, с которым «мы тягаться не можем»:

«Хотелось бы не на уровне Киркорова, конечно, но подтянуться до него».

Валерий Яковлев также попросил вернуть театру «небольшой оркестр», потому что сейчас они вынуждены приглашать сторонних композиторов и исполнителей.

О «весомости и монументальности»

Доктору искусствоведения Михаилу Кондратьеву не хватает монументальности в современных произведениях, поэтому он призвал коллег «идти в глубину»:

«Хочется ещё поговорить о том, чему мы посвящаем памятные мероприятия. […] Хочется весомости и монументальности, потому что у нас иногда не различаются по удельному весу творения наших мастеров, а силы у нас действительно большие. Нужны крупные произведения».

Кондратьев также обратил внимание на обилие «лёгкого, развлекательного на улице»:

«А когда конкурс монументальных произведений, посвящённых Якову Ухсаю, — не получилось, Фёдору Павловичу Павлову — не получилось, то есть проводили, но ничего не приняли. А художники работали, конкурсы объявляются. И при этом министерство финансов, а мне доводилось лично с министром говорить, [ответило]: «Мы не имеем права финансировать такие произведения».

Cap.ru Деятели культуры Чувашии

В продолжение темы монументальности доктор искусствоведения обратил внимание на аллею выдающихся спортсменов в Чебоксарах.

«Извините, из водопроводных труб смонтировали чего-то такое. Мне неудобно, что олимпийские чемпионы вот на таких трубочках висят. Пора на достойном уровне, на уровне современной художественной культуры представлять наших выдающихся людей», — сказал Михаил Кондратьев, отметив при этом, что «шаги делаются, и мы с надеждой смотрим вперёд».

В ответ глава Чувашии Олег Николаев привёл в качестве примера возведение мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей». Это будет монументальное сооружение, которое прославляет подвиг женщин и всех тех, кто трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Притча от главы Чувашии

Завершая встречу и говоря о перспективах и решении поднятых вопросов, руководитель республики ответил притчей.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев встретился с деятелями культуры

«Один человек долго-долго учился фэншую. Когда он закончил обучение, ему учитель подарил шкатулку, наказав поставить её около окна с выходом на восточную сторону и дав другие условия. Человек пришёл домой, обошёл весь дом, и ему пришлось возвести сначала пристрой. Пристрой сделал — дальше пошёл. И так в течение трёх лет перестроил весь дом. Поэтому и здесь мы тоже будем двигаться поэтапно. Самое главное, что мы двигаемся, хотим развиваться и находим для этого возможности».