Случаям высадки детей из маршрутных автобусов уж не удивляются. Такие происшествия происходят в разное время в разных городах и всегда вызывают большой резонанс, особенно в зимнее время. Оно и понятно, выдворенный из теплого автобусного салона может и замерзнуть, если до конечного пункта прибытия далеко.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

В Оренбурге случай высадки ребенка можно назвать уникальным. Водитель оказался недоволен состоянием банкноты, которую предоставил ребенок за проезд. Один угол купюры номиналом 100 рублей был оторван.

«Ребенка сегодня высадили с маршрута № 2. Сказали, купюра 100 рублей надорвана. До дома десять остановок и два моста. Это нормально?» — недоумевает автор сообщения в паблике «Подслушано Оренбург» на площадке Instagram.

На это заявление последовала мгновенная реакция подписчиков. Люди оставляют эмоциональные высказывания и считают, что водителя надо найти и наказать. Тем более, что маршрут муниципальный и вычислить будет несложно.

«Маршрут № 2 муниципальный. Там полтора автобуса, кондуктора вычислить прокуратуре вообще не проблема. Родители, не оставляйте это безнаказанным!» — призывает один из комментаторов.

«Я тоже считаю, что обязательно нужно жаловаться! Меня в семь лет так же высадили. И я шла до школы пешком. Со слезами на глазах! Остановок пять, не меньше. Было страшно и стыдно, так как опозорили на весь трамвай! Не нужно оставлять это безнаказанным», — вторит другой пользователь интернета.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». режАльфонсо Куарон. 2004. Великобритания, США Контролер

После комментария, что родителям надо думать о том, в каком состоянии они дают купюры детям, беседа потекла по другому руслу. Началась дискуссия по поводу состояния банкнот, что водители обязаны принимать и рваные деньги, поскольку банки их берут.

«Может, ребенок сам нечаянно порвал по дороге и что, теперь, запасные брать на всякий случай?!» — недоумевает подписчица.

«Нужно было объяснить ребёнку, что купюра платежеспособная и высаживать его никто не имеет права. Это обязанность родителей», — считает другой комментатор. В других пабликах люди обратили внимание на то, что теперь родителям необходимо предупреждать ребенка о возможнсти таких ЧП и просить записывать номер транспортного средства, из которого выгнали, а при наличии телефона делать фото и видео.

Новый виток обсуждения возник после вопроса: почему никто в салоне не заступился за ребёнка? Пользователи соцсети отмечают, что на беззащитных пассажирах водителю или кондуктору, в случае, если не с той ноги встал, легче «оторваться». Со здоровенными мужиками вряд ли будут связываться из-за опасения, что могут получить оглушительный отпор.

Одна женщина рассказала о случае, который с ней произошел. Много лет назад водитель выгнал ее из пригородного автобуса, посчитав, что у нее липовый проездной билет, купленный на месяц. «А теперь вишенка на торте — в автобусе были мужики! Собственно, могли заступиться. Ан нет… Плыви сама. Написала жалобу. Думаете, наказали? Нет. Так же ездил. Только я старалась пропускать этот рейс. А вы говорите ребенок и купюра. Прикопаются, если захотят, у них это в крови», — сказала она.

«У меня дочь возвращалась с учебы на 21-м маршруте. Видать, водитель забыл поменять табличку на садовый номер. Народу надо было в Степной, он прокатил из до с/х Ленина. И они все шли пешком. Я была в шоке. Ну остановись перед мостом. Выпусти. Такое ощущение, что у таких людей с головой не все в порядке», — опубликован еще один случай в соцсети.

«Те, кто защищает таких водителей, видимо, не имеют своих детей», — выразил мнение один из комментаторов.

«Все кругом злые стали. Себя на место ребенка поставьте, ему было страшно и обидно! А ещё, зная агрессию некоторых водил, уверена, что ещё и нахамил ему», — отметила подписчица.

«Согласен, но такова жизнь современная, состраданий и чувств уже почти не осталось, а только жестокость и ненависть друг к другу», — отметил подписчик паблика в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы отмечают, что многие водители агрессивны, иной раз явно показывают, что им выгоден наличный расчет. Но и сами пассажиры виноваты, проглатывая молча хамство и не реагируют на то, что обижают других. Безразличие приводит к тому, что водители начинают еще больше наглеть.

Sameboat В маршрутке

Одна из подписчиц сообщила, что 13 сентября ехала в автобусе по маршруту № 61, женщина-пассажирка замечание сделала водителю. «Ругаться начали, так водитель разозлился и на остановке специально по тормозам резко дал, многие полетели друг на друга. Полный автобус при чём здесь? Ему вопрос вот задать…» — возмущается она.

В эмоциональном порыве, возмущенные поведением водителей, подписчики отдельных пабликов забыли о том, что даже без денег ребенка обязаны были довести до той остановки, которая была нужна юному пассажиру. Весной 2021 года в федеральный закон внесли изменения. Согласно им запрещено высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. Нарушителям грозят штрафные санкции.

«Закон запрещает высаживать детей из общественного транспорта», — отметила Лиана в соцсети «ВКонтакте».

»Тут закон не работает. Им до лампочки, а звонить и разбираться на месте мало кто станет», — считает Владимир Г. По его мнению, одного водителя оштрафуют, другие нарушители найдутся, случаи будут повторяться. «Пока общество в целом не начнет меняться, никакой закон не поможет», — резюмировал он.