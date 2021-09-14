Арбитраж Москвы 22 сентября 2021 года рассмотрит громкое дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче. Заявители, которых на сегодня уже несколько десятков, полагают, что «практики «Яндекса» аналогичны практикам Google, рассмотренным Еврокомиссией в деле Googleshopping». Тогда действия конкурента «Яндекса» признали «злоупотреблением рыночной властью на рынке общего поиска». Само дело, возбуждённое ФАС, числится в стадии рассмотрения. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

О группе «Яндекс»

«Яндекс» на сегодня представляет собой группу компаний, корнями уходящую в офшор — Нидерланды. Технически актив состоит из группы сервисов, которые известны многим пользователям сети Интернет. Это и «Яндекс.Новости», «Яндекс.Афиша», «Авто.ру», «Яндекс.Работа», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Услуги», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Карты», «Кинопоиск (Кинопоиск HD)», «Яндекс.Путешествия» и др.

Рассмотрим структуру собственности компании. Или, точнее, видимую часть этого «айсберга», запрятавшего свои корни за пределами России.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яндекс» учреждено в сентябре 2000 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения, уставный капитал — 16,605 млн рублей. Директор ООО — Елена Бунина. Владельцы юрлица — компания из Нидерландов КОО «Яндекс Б. В» с долей 99,99% и международный фонд «Фонд общественных интересов» (Калининград). Последний учрежден в марте 2020 года другим офшором — публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Б. В».

WikiFido Штаб-квартира Яндекса в Москве на улице Льва Толстого

В том же документе уточняется, что «бенефициарным владельцем компании является Аркадий Юрьевич Волож».

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» Волож занял 64-е место с состоянием 2300 млн долларов США. Из открытых источников известно, что он — уроженец Казахстана, закончил Московский институт нефти и газа. Журнал Forbes сообщал, что в 2018 году Волож и члены его семьи получили паспорта Мальты по программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Претензии ФАС и не только

В конце апреля 2021 года ФАС вынесла определение о назначении к рассмотрению громкого антимонопольного дела. Основанием для этого стало коллективное обращение от восьми компаний, поступившее ещё в августе 2020 года. В списке заявителей оказались компании — владельцы ряда крупных торговых площадок (Авито, Циан, Дром), а также сервисов 2ГИС, аудиовизуального сервиса Ivi, Туту.ру и прочих.

Вопросы к «Яндексу» возникли в связи с доминирующим положением на рынке поиска в Интернете и возможного нарушения «путем возможного антиконкурентного продвижения сервисов «Яндекс» и сервисов лиц, входящих с «Яндекс» в одну группу лиц».

Алексей Алексеев Офис Яндекс

В 2019 году схожие претензии в адрес того же фигуранта были у владельцев сервисов kassir.ru и WildBerries.

Также комиссия ФАС в своём определении указала на то, что периодически в ведомство поступают обращения от юрлиц, ИП и граждан «с жалобами в том числе на возможное злоупотребление «Яндекс» своим доминирующим положением на рынке поиска» через приоритет для своих сервисов.

Отмечалось, что ФАС РФ провела анализ товарного рынка и установила, что с 2018 года по конец сентября 2020 года имело место коллективное доминирующее положение «Яндекс» и Google LLC. Анализ показал наличие у группы «Яндекс» сервисов, схожих с сервисами заявителей, которые полагают, что фирма может манипулировать результатами поисковой выдачи «посредством применения различных интерактивных элементов поисковой выдачи, в том числе так называемых «колдунщиков», что ведёт к приоритетному показу именно сервисов «Яндекса», «замещая и подменяя реальный выбор пользователя».

Справка: колдунщиками заявители называли такие алгоритмы, которые формируют некий блок в поисковой выдаче на приоритетных местах. То есть то, что пользователь увидит первым.

«ФАС России было установлено, что, если имеется сервис «Яндекс» (группы «Яндекс»), информация о котором релевантна поисковому запросу пользователя, эта информация всегда появляется на первой странице поисковой выдачи поисковой системы yandex.ru на верхних позициях (после рекламы) или даже над выдачей (в случае покупки билетов на развлекательное мероприятие или просмотра фильма)», — отмечается в определении комиссии ведомства.

По результатам проверок ведомство пришло к выводу, что фигурант «может создавать дискриминационные условия на рынке поиска». Компании выдали предупреждение с перечнем явлений, которые должны были быть устранены до 1 апреля 2021 года.

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

В эти сроки юрлицо не выполнило требование ФАС. В рассрочке ООО было также отказано, так как ведомству на тот момент фактического подтверждения работы в нужном направлении не было предоставлено и «отсутствовала информация и подтверждающие документы о том, что «Яндекс» предпринял шаги по взаимодействию с другими участниками рынка (в том числе смежных рынков) на предмет проработки возможной модели недискриминационного доступа».

Добавило масла в огонь и открытое письмо от 18 марта 2021 года от 16 интернет-компаний в «Яндекс» «против его возможных антиконкурентных практик по продвижению собственных сервисов в поисковой системе».

А тут 29 марта ещё и в ФАС подоспело коллективное обращение различных сервисов о продолжении порочных практик.

В итоге в апреле 2021 года был издан приказ ФАС РФ и возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «Яндекс», которое в стадии рассмотрения до сих пор.

А что же фигурант? Вместо того чтобы хоть и с опозданием реализовать указания ведомства из предупреждения, он подал иск в суд, в котором оспаривает не только отказ в продлении сроков по первому документу, но и приказ о начале антимонопольного расследования. Заседание по спору назначено на 22 сентября 2021 года.

Прочие судебные дела

Компания «Яндекс» неоднократно становилась ответчиком по громким делам. Одно из последних было на 3 трлн рублей.

Клиент, оставшийся недовольным качеством услуг такси, потребовал взыскать с «Яндекс.Такси» и «Яндекс» причинённый ему ущерб. Иск в начале сентября 2021 года суд вернул заявителю, но это не лишает его возможности обратиться по подведомственности.

Или вот ещё одно дело, которое уже касается защиты деловой репутации. Истцом выступает краснодарское НАО «Оллмай.Блог». Дело пока оставлено без движения до 7 октября.

Kakprosto.ru Суд

Со схожим иском обратилась к «Яндексу» и компания «Клиника Инсайт», а ООО «Легал Эдвайс» и вовсе требует выплатить ему неосновательное обогащение. Детали пока неизвестны. Оба спора не завершены.

Интересное дело разбирается и на Кубани. Здесь еще в июле 2021 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края обратилось с иском к семи компаниям, среди которых были «Яндекс» и «Яндекс.Такси».

Госведомство потребовало признать деятельность «по заключению договоров об оказании информационных услуг с лицами, не имеющими разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем». Помимо этого, истец просит о запрете заключать подобные договоры с лицами, не имеющими разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, и передавать получаемые заказы.

Последнее дело до конца пока не рассмотрено. Заседание назначено на 24 сентября 2021 года. Между тем ответчики от «Яндекса» пытаются добиться выделения претензий к ним в отдельное производство, но на начальном этапе суд в этом отказал.