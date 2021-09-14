Информация о том, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

"Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Это не я сказал, а Наполеон, но тем не менее он был точно прав. Так что лучше всё-таки переплатить и быть в безопасности, чем недоплатить и встретиться с проблемами», — поделился своим мнением Геннадий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что индексация выплат военным является неотъемлемой частью здоровой политики руководства страны, которое не собирается отдавать государство на растерзание иноземным захватчикам.

«Всё правильно, военные всегда должны быть хорошо обеспечены. Они являются гарантией безопасности для нашей страны. На них экономить нельзя!» — считает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что военнослужащие рискуют своей жизнью и обязаны получать достойные выплаты, чтобы не чувствовать себя ущербно на фоне гражданских лиц, которые пользуются безопасностью и без меры обогащаются.

«Люди, которые отдают лучшие годы служению Родине, должны быть достойно обеспечены. Они же находятся в полной зависимости от государства и могут полагаться только на ту зарплату, которую им предоставляют», — указывает Кирилл П.

Александр Куликов ИА REGNUM Военнослужащий

«Военные — наша защита, они рискуют жизнью. Так что правильно, что решили проиндексировать выше уровня инфляции. Если бы не они, то мы бы обсуждали индексацию выплат военным другой страны на нашей территории», — написала Таня С.

Часть людей считает, что не только военнослужащие должны получать достойные деньги, но и вообще все те граждане, которые обеспечивают нормальное течение жизни внутри государства.

«А врачи, учителя, сантехники, электрики — это не наше всё? Стоит пропасть электричеству на пару часов, жизнь попросту останавливается! А спасатели и пожарные не рискуют разве своей собственной жизнью? Кто чаще погибает в мирное время? Почему одни становятся равнее других? Это, по крайней мере, несправедливо!» — поделился своим мнением Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что работающие и служащие способны сами обеспечить себе достойное существование, в то время как пенсионеры, инвалиды и прочие нуждающиеся влекут плачевное существование и не имеют инструментов для удовлетворительного заработка.

«Лучше бы пенсионерам индексировали выплаты выше уровня инфляции, да и малоимущим семьям тоже бы стоило. У нас, помимо военных, ещё очень много людей получают недостойные выплаты. Справедливость должна быть восстановлена!» — пишет Кирилл М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие

Нашлись и те, кто убеждены, что российские власти решили опереться на силовиков, чтобы народ не имел возможности оказать давление на руководство страны ради достижения собственных целей.

«Наши власти, судя по всему, делают ставку на штыки. Иначе как объяснить такую исключительность для военных? На народ уже все просто плюнули. Делают так, чтобы просто не помирал. А о том, чего простые люди хотят, не думают», — отмечает Арсений Н.

Напомним, 13 сентября на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.