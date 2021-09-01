Биометрию хотят сделать условием доступа детей в московские школы
Начало нового учебного года в Москве ознаменовалось новым витком цифровизации московских школ. Конечно, в первую очередь речь идет о запуске единого сервиса авторизации в электронном журнале, объединенном с Московской электронной школой (МЭШ) и порталом mos.ru. Правовым беспределом московских чиновников, принуждающих жителей Москвы подключаться к этой системе в безальтернативном режиме, возмущена большая часть неравнодушной родительской общественности. Но это лишь одна петля цифровой удавки, накидываемой на московских школьников. Другая петля — система, которую можно назвать «биометрия» в школе. Её внедрение не афишируется широко и повсеместно, о старте соответствующих проектов предварительно не сообщается ни учителям, ни родителям учеников. При этом у последних вразрез действующему законодательству не спрашивается разрешение на получение, хранение и обработку персональных данных их детей.
Уже есть неопровержимые доказательства того, что за идентификацию лиц и измерение пульса, веса и кровяного давления детей чиновники возьмутся серьезно.
Незадолго до нового учебного года, а именно 19 августа 2021 года, департамент информационных технологий города Москвы объявил конкурс на оказание услуг по предоставлению видеоизображений с объектов видеонаблюдения образовательных организаций в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных». Количество камер, с которых требуется передавать изображение, указанное в техническом задании к конкурсу, составляет 13 014 единиц.
Декларируемая в закупочной документации цель оказания услуги — повышение эффективности управления городским хозяйством, повышение уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, повышение комфорта и удобства повседневной жизни граждан за счет применения информационно-телекоммуникационных технологий.
Какова реальная цель сбора и хранения данных с изображением московских школьников и каким образом они будут обрабатываться и использоваться, не нужно и догадываться. Размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ, расширяющий случаи аутентификации с использованием биометрических данных, трактуется руководителем департамента информационных технологий города Москвы как дающий право применять биометрию для допуска школьников и учителей в учебные заведения.
Еще одна госзакупка, которая коснётся непосредственно биометрии не только московских детей и подростков, но и всех маленьких граждан России, занимающихся спортом, — это конкурс на поставку аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности. Заказчиком оборудования здесь выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. География установки комплексов — практически вся Россия: школы и училища олимпийского резерва, спортивные школы, стадионы, центры спортивной подготовки и т. д.
В Москве такие комплексы должны быть поставлены в Государственное бюджетное учреждение «Управление спортивными объектами».
Фактически аппаратный комплекс будет использован для спортивной селекции, так как он выполняет следующие задачи:
- определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет;
- оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации;
- оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых;
- исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых;
- оценка уровня физического развития и тренированности;
- оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость;
- фиксирование результатов выполнения спортивных тестов, в том числе входящих в систему мониторинга ВФСК ГТО в автоматизированном режиме с использованием инновационных разработок в области компьютерного зрения;
- формирование федеральной базы данных показателей по тестированию с возможностью сортировки и экспорта заказчиком.
То есть все те задачи, которые выполняли специалисты-люди: тренер и медицинский работник.
Родительское сообщество однозначно оценило появление данных инициатив как негативную тенденцию к нарушению прав детей и их родителей.
Вот как комментирует новые витки цифровизации в школах и объектах дополнительного образования координатор юридической службы Общественного движения «Родители Москвы» Вера Трошина:
Вера Трошина сообщила, что уже имело место обращение возмущенных родителей учеников спортивных школ в департамент спорта города Москвы об использовании фото‑ и видеоизображения несовершеннолетних для передачи их в систему ЕСИА через датчики движения и систему распознавания лиц. Родители с помощью юристов выявили серьёзное правовое противоречие, которое не смогли прикрыть завуалированные формулировки ответов чиновников москомспорта: с одной стороны, в ответе сообщается, что решение по использованию сервиса ЕСИА гражданин принимает самостоятельно, но с другой — непредоставление согласия на электронную обработку персональных данных, в данном случае биометрических, является причиной для отказа в приёме учащихся в спортивные школы.
Один из юристов службы Елена Федяшина объяснила вероятные причины внедрения элементов биометрии в общеобразовательные и спортивные школы.
Очевидно, что при введении обязательной регистрации биометрических показателей как условия для посещения общеобразовательной или спортивной школы, родители будут поставлены перед выбором: стоит ли учёба в таких школах тех рисков, которые несет предоставление всех данных о ребенке.