Заявление члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова о том, что президент Украины Владимир Зеленский в действительности не желает встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на официальную позицию Киева по данному вопросу, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 13 сентября в социальной сети Facebook.

Цитата из х∕ф «Новое платье короля». Реж. Майя Бузинова, Иосиф Доукша. 1990. СССР «А король-то голый!»

«В украинской власти какая-то эпидемия: голые короли повсюду. Сами с собой там что-то решают, назначают и указывают. Лучше не обращать внимания, ведь отсутствие здравого смысла любит тишину», — пишет Valerij H.

Многие пользователи пришли к выводу, что встреча президентов России и Украины невозможна по причине недееспособности киевского руководства и конкретно Зеленского.

«Ну, вот как можно выстроить здравый диалог с откровенно сумасшедшими людьми? Зачем они ставят условия, если эта встреча необходима им, а не нам. Тут нарушена базовая логика, а значит, встречаться с такими персонажами — себе дороже», — поделился своим мнением Олег Н.

«Идти с трудом туда, куда не звали, и использовать риторику, с которой и за стол с ними не сядут, — форменный идиотизм. В таких условиях никаких переговоров Киева с Москвой быть не может», — поделилась своим мнением Любовь Т.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

Часть людей всё-таки считает возможном, чтобы встреча состоялась, но условия её проведения должен ставить не Киев, а Москва.

«Надо организовать встречу, но она обязательно должна проходить в Крыму, в Ялте, например, в Воронцовском дворце. Там можно и о Крыме объяснить Зеленскому, и о Новороссии, и об Одессе с Николаевом, о Херсоне… ну, в общем, обо всех землях, подаренных Украине во времена СССР. Надо поставить вопрос ребром, когда будут всё возвращать и как будут каяться. Только так. А если не захочет Зеленский приезжать, ну и не надо, сами приедем, когда-нибудь», — пророчит Денис И.

«О каких переговорах мечтает Зеленский? Встреча и переговоры — две, по сути, разные вещи. Переговоры ведут тогда, когда есть что предложить или продать на взаимовыгодных условиях. А встречи меж государственными лицами проводят для того, чтобы определить возможность взаимного диалога по каким-либо проблемам. Зеленскому повезёт, если Путин с ним захочет встретиться, и уж точно не Зеленскому ставить условия для этой встречи», — указывает Olga L.

Отдельные комментаторы указывают, что никому, помимо самого руководства Украины, встреча Зеленского и Путина не нужна. В России не видят смысла в подобном мероприятии.

«Кроме как на Украине о встрече Зеленского и российского президента больше ни от кого и не слышно, а тем более еще и об условиях встречи. Не сильно-то оно надо было — встречаться, к примеру, с Порошенко и тем более с ничем не отличающимся в политических взглядах его комическим преемником. Вот когда перестанут разыгрывать трагикомедии на Украине, тогда и можно будет вернуться к диалогу», — считает Виктор В.

Напомним, 12 сентября член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о том, что президент Украины Владимир Зеленский в действительности не желает встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на официальную позицию Киева по данному вопросу.