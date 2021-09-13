Заявление старшего советника по энергетической безопасности Госдепа Амоса Хохштейна о том, что против России развернут новые санкции, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 сентября в социальной сети Facebook

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«А чего украинцы так переживают? На Украине должны, по идее, ликовать, газ от агрессора же!» — указывает Maria K.

Многие пользователи пришли к выводу, что конец транзита российского газа через территорию Украины будет означать завершение противоречий между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами.

«Что не так-то? Америка может поставлять Украине свой сжижженый газ, это для Вашингтона очень выгодно. По какому поводу вой-то поднялся? Казалось бы, все стороны пришли к тому, к чему стремились: Киев против всего российского, США нашли новый рынок сбыта для своего газа, а Россия теперь скинет с себя ответственность за будущее Украины», — написал Борис К.

U.S. Department of State Амос Хохштейн

Некоторые комментаторы отмечают, что Россию уже не запугать санкциями, после всех попыток продавить руководство нашей страны более крепко стоит на собственных ногах.

«Есть очень точное определение таким вот высказываниям — политический шантаж. Прямым текстом угрожают санкциями, если не сделаем так, как им выгодно. Маразм. Пускай, пускай. Мы только закаляемся в схватках. А они теряют силы», — поделился своим мнением Алекс К.

«На нас уже столько санкций наложено, что уже привычными стали. И так и будет, пока только сожаление высказываем по поводу действий «партнёров». Отрубить бы им всем газ вообще перед зимой и потребовать снятия всех санкций, но пока на нефтегазовой игле сидим, это нереально», — считает Василий М.

Часть людей считает, что украинцы зря переживают, никто их газа не лишает, просто объёмы транзита будут сильно снижены.

«А кто собирается блокировать? Транзит наверняка в какой-то степени останется. Какой и скольк, о будет решать Германия и Россия. Теперь же у Украины изменилась переговорная позиция. Сколько дадут, столько и прокачают», — пишет Михаил Г.

Ряд пользователей указывает на то, что руководству Украины пора вести самостоятельную политику и самим решать свои проблемы, потому что никто на самом деле не собирается помогать этой стране по вопросу транзита газа.

«Уже сейчас понятно, что контракт после 2024 года продлён не будет. ГТС Украины находится в аварийном состоянии, и дальнейшая эксплуатация опасна. А у американцев правильная позиция, которая заключается в том, что Киев отныне решает свои проблемы самостоятельно», — отмечает Алексей Д.

Gazprom.ru Украина

Отдельные комментаторы отмечают, что в случае прекращения транзита газа через Украину местная элита потеряет большое количество нелегального дохода.

«А сколько от оплаты транзита газа попадает в бюджет Украины? Ведь оплата, скорее всего, поступает на счёт юридического лица и в виде каких-то налогов идёт в бюджет. Есть такие расчеты? Или же тут речь идёт о крупнейшей коррупционной схеме на Украине?» — задаётся вопросом Тимур Б.

Напомним, 11 сентября старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн заявил на форуме YES Brainstorming в Киеве о том, что против России развёрнут новые санкции, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину.