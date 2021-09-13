Вот как бывает: одновременно происходят и не происходят важнейшие события. Я о состоявшемся матче серба Новака Джоковича против россиянина Даниила Медведева. Встретились они в финале US Open. Новак мог бы совершить чудо, но не смог. А вот Даниил чудеса явил всё-таки. Разные масштабы, но единая связь.

Матюх Матюх Вера Федоровна. На теннисном корте. 1957

Вывеска у матча была значительная. Да что там — феноменально завлекающая! Даже для тех, кто теннисом особо не интересуется. Вот и посетили финал US Open, к примеру, такие личности, как Брэд Питт и Брэдли Купер. Ну и Мария Шарапова, конечно, тоже финал украсила.

Фокус в том, что Новак Джокович стал не просто культовым теннисистом, но и по-своему личностью сверхмедийной и сверхпопулярной. Нет, безусловно, не Криштиану Роналду — до этого достают только звёзды. Однако Джокович не только сумел превратить свою жизнь в аквариум, в котором за ним можно следить максимально, но и завоевал умопомрачительное количество титулов.

Собственно, вот и в финале US Open Новак мог совершить невероятное. Россыпь красот явить себе и миру. Победи он в финале — и это был бы 21-й выигранный турнир «Большого шлема», и легендарные Роже Федерер и Рафаэль Надаль оставались бы позади. А главное — этой победой Джокович за один год собрал бы «Большой шлем», чего в мужском теннисе не делали аж с 1969 года; тогда торжествовал австралиец Род Лэйвер. Легенда!

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Победы серба ждали. На его победу ставили. Однако против него вышли два великих врага: враг первый — запредельный груз ответственности; враг второй — россиянин Даниил Медведев. И с обоими соперниками Новак не справился. Впрочем, его можно — и нужно — простить, потому что российский теннисист смотрелся основательно и фундаментально.

Особенно он был хорош в длинных розыгрышах, где переигрывал серба по всей статьям, но, прежде всего, первенствовал психологически. Джокович в третьем сете даже расплакался. А Даня проводил матч с лицом божества, знающего все тонкости сотворённого им мира. Это была действительно очень и очень классная победа, явившая миру тенниса новую большущую звезду. Ну и доказавшая, ясное дело, что в России появился великий теннисист.

А вот что отвратило от данного матча, так это хамское и местами гнусное поведение многих зрителей финала US Open. Хочу написать большинства, но как посчитать? Так что вынужден писать многих (впрочем, уверен в большинстве). Что, к слову, отметил и сам Медведев в победной речи: мол, спасибо моим болельщицам, хоть вы и были в очевидном меньшинстве.

Ясно, что, с одной стороны, Джокович мегазвезда, сумевшая после некоторых проблем в коммуникации всё-таки очаровать зрителей. Ясно, что кто-то хотел, дабы матч между сербом и россиянином на американском корте длился подольше. Но! Это ни в коем разе не оправдывает поведения тех, кто, будто в кабаке пива надувшись, орал гнусности в адрес Медведева, оглушительно свистел, ухал и неодобрительно гудел даже на награждении. И через экран было слышно, как посылаются агрессивными зрителями на корт неадекватные послания и сигналы. Вспоминается, знаете ли, из классического: «А ещё боремся за почётное звание дома высокой культуры быта!..»

(сс) Carine06 Новак Джокович

Боюсь, что так вели себя американцы — а большую часть зрителей наверняка составляли они — во многом и из-за российского гражданства Медведева. И подобное мы встречаем уже не впервые. К сожалению, та ненависть, которая плодится медиа и правительствами, всё-таки отравляет и простых граждан, заставляя их относиться к России и русским (а для них все из бывшего СССР русские) неадекватно и подчас агрессивно. К слову, в голливудский кинематограф, а он и главный критерий, и главный пропагандист, тоже вернулся образ инфернального русского. Граждане поддаются, граждане свирепеют.

Как отвечать? Как противодействовать? Даниил, несмотря на гуканье, произносил свою речь мило и иронично — по-доброму. Пусть так, однако, похоже, единственный аргумент, который воспринимает данная публика (я сейчас не только о политиках), — это исключительно победы, декларация силы и превосходства через победы. Любые иные диалоги, видимо, пока невозможны. Это показал даже теннисный матч.

Что ж, и такое бывает. Так что лучше не тратить силы на бесполезные разговоры (ключевое слово тут — бесполезные), а сосредоточиться. Привет Горчакову.