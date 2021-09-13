Информация, согласно которой глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил во время форума YES Brainstorming о том, что Украина вынуждена закупать газ по очень высокой цене, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 сентября в социальной сети Facebook.

«Это не так уж и дорого, когда газ можно украсть, как на Украине уже делали ранее. Судя по всему, воровать газ теперь стало намного сложнее, отсюда и жалобные стоны появились», — считает Михаил И.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Украины само виновато в том, что газ для страны теперь поставляется по крайне невыгодным ценам. Граждане убеждены, что ранее Украина умудрялась воровать российский газ, но теперь, видимо, столкнулась с серьёзными препятствиями.

«За что боролись, на то и напоролись. Хотели полной независимости от соседей — получите! Возможностей тырить газ становится всё меньше, а вот платить, наконец-то, приходится в полной мере», — указывает Andrey S.

Neftegaz.ru Юрий Витренко

«А маржа в чьих карманах оседает за так называемый виртуальный реверсный газ? Правильно — в карманах «Нафтогаза», клоуна-президента и его команды. Более того, они вообще за него не платят, вгоняя в долги Украину, а хуторяне до сих пор думают, что они платят за безопасность», — отмечает Влад В.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевским властям стоит искать выход из этой ситуации в помощи со стороны Соединённых Штатов.

«А что такого? Российский газ же «грязный», а теперь ещё и дорогой. Нужно Зеленскому позвонить своему другу — Байдену. Может быть, тот пришлёт самолётом чистый демократический газ по комфортным ценам», — пишет Mansur S.

Часть людей считает, что в сложившейся ситуации экономика Украины находится в опасном положении. И это при том условии, что отопительный сезон в стране пока что не начался, отмечают люди.

«Приятно смотреть, как неблагодарные украинцы воротят нос от «грязного» дешёвого российского газа, отдавая своё предпочтение чистому и дорогому европейскому, который, конечно же, тоже российский. Недолго это будет продолжаться. Пока экономика Украины не сядет на определённое место. Тогда будут просить Россию помочь с газом по-братски», — поделился своим мнением Олег Г.

НАК «Нафтогаз Украины»

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству придётся оставить в действии транзит газа через украинскую территорию.

«Никакого реверса не существует. Если РФ перегоняет в Словакию 10 млрд куб. м газа в год, то до Словакии доходит 6 или 7 млрд куб. м. Остальные 3 или 4 млрд куб. м просто не доходят до Словакии, а остаются на Украине, то есть Украина отбирает эти 3 или 4 млрд куб. м себе, а говорят, что якобы покупают у Словакии газ. Там нет никакой трубы у словаков, чтобы качать газ в обратном направлении. Газпрому придётся меньше качать через Украину, а использовать «Северный поток — 2» на полную мощность, чтобы Украина могла потреблять достаточное количества газа», — предполагает Richard S.

Напомним, 12 сентября портал «Украина 24» опубликовал информацию, согласно которой глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил во время форума YES Brainstorming о том, что Украина вынуждена закупать газ по очень высокой цене.