ИА REGNUM cегодня сообщило о том, что обсуждение вопроса российского Крыма между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не представляется возможным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным», — сказал Песков.

По его словам, подобная формулировка де-факто «ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи (между Путиным и Зеленским)».

Четкая и принципиальная позиция, которую, уверен, поддерживает абсолютное большинство нашего народа. Тогда почему президент РФ Владимир Путин не говорит того же о незаконных притязаниях Японии на по праву принадлежащие нашей стране Курильские острова? Тем более что в последнее время МИД РФ, в отличие от горбачевских и ельцинских времен, решительно отвергает эти назойливые притязания. Процитируем эту позицию:

«Южная часть Сахалина, ровно как и южные Курильские острова, являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, включенной в состав нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с имеющими обязательную юридическую силу для Токио соглашениями и договоренностями между союзными державами, а также Уставом ООН, который ратифицирован Японией».

Казалось бы, «вопрос закрыт».

Полковник РККА с капитулировавшими солдатами 88-й японской пехотной дивизии в районе Котона на Сахалине. Август 1945 года

Тем не менее без четкого подтверждения этой позиции лично президентом РФ в Японии находятся политики и политологи, продолжающие утверждать, что В. Путин якобы сохраняет приверженность «разрешить вопрос о северных территориях» на основе так называемого «хрущевского компромисса». То есть путем уступки Японии принадлежащей России Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и группы островов Плоские, именуемые в Японии — Хабомаи. Такая уступка должна-де явиться «платой» за согласие Токио заключить с Москвой давно потерявший смысл «мирный договор» (?!).

Видимо, понимая абсурдность подписания через 65 лет после прекращения состояния войны и восстановления дипломатических и иных отношений в полном объеме, В. Путин недавно отметил, что «отсутствие такого договора является нонсенсом». При этом не совсем ясно, что имел в виду президент. То ли он признает, как и мы, абсурдность самой постановки вопроса о «мирном договоре» спустя три четверти века после завершения войны и подписания Японией Акта о безоговорочной капитуляции, или считает, что по каким-то неведомым нам соображениям и резонам такой договор, несмотря на свою архаичность, всё же нужен нашей стране? Хотя ни президент, ни министр иностранных дел РФ так и не сформулировали цели подписания «мирного договора» с Японией. Японцы же это сделали давно и открыто, заявив, что в таком документе видят единственную цель — вынудить российское правительство неизвестно ради чего записать в «мирный договор» отказ Москвы от исторически принадлежащих России с екатерининских времен южных Курил.

著者情報を閲覧 Вид на село Малокурильское, о. Шикотан

Тем, кто не знаком с фактами истории, рекомендую ознакомиться с документами и политическими картами Российской империи второй половины XVIII века, касающимися российско-японских отношений.

Если российское правительство действительно желает экономического сотрудничества с Японией, этого следует добиваться не нарушающими Конституцию РФ уступками или обещаниями таковых, а созданием для японского крупного бизнеса привлекательных условий работы в России. В связи с этим напомню, что при советском правительстве, отвергавшем любые японские территориальные претензии, Япония делила с ФРГ в 70-е годы прошлого столетия первое-второе места в торгово-экономическом обмене СССР с капиталистическими странами.