В Южной Корее обсудили запуск КНДР крылатой ракеты большой дальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), испытания новой крылатой ракеты прошли 11 и 12 сентября. Запущенные крылатые ракеты пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 15 000 км.

Известно, что руководство КНДР протестировало различные части двигателей, провело испытания систем управления и наведения, а также боеголовки.

«Разработка этой системы вооружений, которую основательно продвигали как важнейшее дело под особым вниманием Центрального комитета партии, имеет стратегическое значение, так как она является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства, и способна жестко сдерживать военные маневры враждебных сил, направленные против КНДР», — отмечается в сообщении.

Напомним, что последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте текущего года. Тогда в Японском море были запущены две новые тактические ракеты, которые пролетели около 600 км.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Критиковали Сеул и Вашингтон за военные учения, а сами тут ракеты пускают», — пишет pans***.

«Раз не долетело до США, стоит ли им ждать новых санкций?» — вопрошает a232***.

«Наверняка технология разработки этой ракеты была украдена северокорейскими хакерами» , — предполагает ldwl***.

«Как они разработали то, чего даже у Южной Кореи нет?» — интересуется lees***.

«7580 секунд — это почти полтора часа. Северокорейская ракета летела куда-то полтора часа, а наше правительство просто наблюдало за ней и не пыталось перехватить?» — вопрошает esje***.

«Что они творят?! Люди ведь голодают», — возмущается lkiw***.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Похоже, технология была украдена у нас. Стоит отметить, что с приходом к власти Мун Чжэ Ина возможности и технологии Северной Кореи вышли за рамки возможного», — пишет seek***.

«Сомневаюсь, что это хакеры виноваты. Наверняка, им эти технологии на блюдечке преподнесли», — отмечает u571***.

«Рано или поздно эти ракеты полетят и над нашими головами», — ужасается musa***.

«Север что-то опять запустил?» — интересуется leeg***.

«Пусть лучше стреляют в Голубой дом, а не по мишени», — предлагает supe***.

«Видимо, у КНДР много денег… Лучше бы поддержали южнокорейских соотечественников, страдающих от пандемии коронавируса», — отмечает illa***.

«1500 км. Они там что, целятся в Японию?» — интересуется jmki***.