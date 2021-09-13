Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден поддержал стремление Киева стать членом НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от меня», — заявил Зеленский, ссылаясь на слова Байдена, сказанные им во время встречи между лидерами двух стран в Вашингтоне.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Шарий.net» (также и в социальной сети «ВКонтакте») и канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Первый независимый». Многие отметили, что Владимиру Зеленскому для начала стоило бы поинтересоваться у граждан Украины, хотят ли они, чтоб страна стала членом НАТО. Иные указали на то, что Байден просто сделал очередное ничего не значащее заявление, которое Зеленский объявил очередной «победой».

"Ему говорят «нет», но он слышит другое и свято в это верит», — написала Екатерина К.

«А где же обещанный референдум, на котором народ будет принимать решение?» — поинтересовалась Татьяна Р.

«А ещё потрепал по загривку, почесал пузико и дал печеньку за выполнение команды «служить»…» — с сарказмом добавил Stepan G.

«Статус вступления в НАТО и ЕС — «нас поддерживают», — смеется No Name.

«Байден выразил озабоченность. Красиво отказал, а Зеленский (мы ж все идиоты и лохи) плетет чушь, сохраняя хорошую мину при плохой игре! «Я думаю, Украина должна быть в НАТО, должна быть богаче Америки, должна быть крупной нефтяной державой…». Короче, нас послали на *рен, а Зеля выкручивается, потому что опять накосячил! И это ж все молчат о том, как Байден навязал нам свой… уголь (за дорого дерьмо продал) и свою помощь не деньгами, а на большую сумму свою списанную технику нам поставят, ну, и прочий позор!!!» — отметила Светлана.

«Так НАТО давно в Украине, только скрытно», — отреагировала Катя М.

«Может быть, стоит провести референдум и узнать мнение населения страны о вступлении в НАТО?» — поинтересовалась Антонина Д.

«Совсем не факт! Кто мешает подтасовать результаты референдума?» — ответил Антонине Д. Александр С.

«Не там ты, Вовчик, спрашиваешь, можно или нет. В Москву ехать надо, теперь там «печать ставят», — пишет «Добро Бог».

«Интересно, а Байден об этом знает?» — не без сарказма задался вопросом Валерий Т.

«Капец, страна разваливается, а Клоун рассматривает всякую фигню! Из Украины Афган хочет сделать! Ты проведи референдум, узнай, чего хочет народ Украины, а потом делай такие заявления!!!» — отреагировала Марго.

«Весь смысл в деталях. Дед Байден поддержал не вступление, а стремление Украины в НАТО, если почитать текст повнимательнее. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — подытожил Антон И.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ на учениях

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Напомним, также президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», — отметил украинский лидер.