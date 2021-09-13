Информацию о том, что в Омске вновь подорожал ряд продуктов питания, в том числе сезонные овощи, жители региона активно обсуждают в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной отдел гипермаркета

Так, по последним данным мэрии от 13 сентября, в столице Омской области существенно подорожали огурцы и помидоры. Средняя стоимость огурцов за неделю выросла с 35 до 40,5 рубля за килограмм, помидоров — с 54,3 до 62,19 рубля за килограмм. Выросли цены на картофель, сгущённое молоко (на 6,6%), пастеризованное и стерилизованное молоко, сметану (в пределах 4%), сахар-песок (на 4,8% — до 51,54 рубля за килограмм).

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«У меня скоро денежки закончатся с вашими подорожаниями», — возмущается подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Любопытный Ч. В ответ подписчики советуют ему «держаться и хорошего настроения». «Из последних сил держусь, а что ещё остаётся», — отвечает омич.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Курица

«Да ладно, курицы мясо подорожало за месяц на 30 рублей. Не считал, сколько это процентов, но когда курятина стоит 223 рубля — это как-то уже ненормально. Топливо растёт, коммуналка растёт, цены растут, а зарплаты — нет!» — комментирует Олег К.

«Мне тревожно. Но читала, правительство уже пытается как-то заморозить цены. Живём», — пишет Гузель В. «Сейчас поднимут цены, а там, на пике, и заморозят. Благодаря правительству и повышаются», — ответил ей Роман К.

Роман И. причину подорожания продуктов питания видит в том, что «торгаши никого и ничего не боятся и рулят ценами, как хотят». Он убеждён, что на ситуацию могли бы повлиять местные власти.

«Да уж. А в конце года нам скажут, что инфляция 6%», — подчёркивает Саня Я.

«Это всё под шумок делается», — уверена Наталья С.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сахар

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Омскстата, на потребительском рынке Омской области в августе 2021 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 0,4%.

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