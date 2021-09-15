Лейбористская партия Великобритании требует провести раследование по отчетам министра внутренних дел Прити Пател. Требование основано на том, что в августе 2021 года министр встретилась с руководителями двух авиакомпаний и главой сети отелей без сопровождения других государственных представителей. Как сообщает The Sunday Mirror, на встрече обсуждались такие темы, как правила путешествий во время COVID-19 и регулирование аэропортов и перелетов. По мнению лейбористов, Пател нарушила министерский кодекс, который требует обязательного присутствия других представителей государства при обсуждении государственных дел с внешними организациями. Сама министр отрицает нарушение правил. На встрече также присутствовал министр предпринимательства Великобритании Квази Квартенг, несмотря на отсутствие представителей с его стороны, обвинения ему не предъявлены.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Некоторые пользователи сомневаются в достоверности информации, они считают, что СМИ не могут узнать, что обсуждалось на частной встрече. В комментариях отметили, что лейбористы раздувают из мухи слона.

«Несколько вещей: как Mirror может точно знать, что обсуждалось? Если обсуждались такие повседневные темы, как перелеты, путешествия, правила во время COVID-19 и то, как они влияют на отдельных людей, каким образом это стало государственным делом? Mirror и лейбористы лишь пускают дым в лицо», — написал @P0634Mark_WILCO.

Пользователи отметили, что проблема заключается не в том, что министр встретилась для обсуждения упомянутых тем, а в том, что она нарушила процедуру.

«Проблема в том, что государственный служащий должен был присутствовать на таких встречах, чтобы отмечать обсуждаемое. А без него мы не знаем, что она сказала или что ее попросили сделать», — объяснил @metomgreen.

Часть пользователей уверена, что требования лейбористов являются очередной провокацией, они это делают почти каждую неделю.

«Я знаю, что им очень нравится просить тори уходить в отставку каждую неделю», — отметил @MadSan10.

«Как будто лейбористам больше нечего сказать!» — прокомментировал @skjones505.

В комментариях пошутили, что таким образом лейбористы обиделись на то, что их не пригласили.

«Они тоже хотели приглашения?» — спросил @TheGtLeonardo.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Министр внутренних дел Прити Пател

Ряд комментаторов считают, что ничего удивительного не произошло, министры-консерваторы постоянно нарушают правила и считают, что им это позволено.

«Философия тори основана на личном интересе. Министерский интерес стоит выше человеческого. То, что она сделала, обычно для тори», — написал @Fouad89925527.

«Эта женщина, как и остальные тори, часто опускает руки в копилку», — прокомментировал @PeteCEng1.

Среди пользователей есть те, кто всё же решил поддержать лейбористов, они призвали провести расследование. Некоторые пользователи написали, что Прити Пател пора уйти.

«Я поддерживаю запрос Лейбористской партии на расследование её незаконных сделок. В прошлом она съездила в Израиль без разрешения её начальника, а теперь вот это. Её необходимо отстранить, пока расследование не закончится», — считает @ShahidMursaleen.

Комментаторы предположили, что извинений от министра не последует.

«Эй, Прити Пател, я так понимаю, извинения будут в стиле «извините, если вам кажется, что я нарушила правила»?» — поинтересовался @Oli_findlay.

«Она извинится перед Борисом Джонсоном. Он скажет, что на этом дело закрыто», — думает @Freaky_Radish.

Многие пользователи согласились с тем, что увольнения или отставки Прити Пател ждать не стоит, потому что премьер-министр Борис Джонсон никого не увольняет, даже за серьезные нарушения. Решение об отставке может принять только она сама.

Chatham House Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«Если бы даже её поймали с поличным, с толстой пачкой наличных в коричневом конверте, это не было бы поводом для увольнения. Добро пожаловать в тори», — написал @gotnocars.

«Сколько раз министр должен нарушить правила министерского кодекса, чтобы стать уволенным?» — поинтересовался @npjackson123.

«Министры делают, что хотят, Джонсон не способен уволить министра», — считает @JohnCastle4.

Напомним, в августе Лейбористская партия призывала к отставке министра иностранных дел Доминика Рааба, потому что, по их мнению, он не справился с регулированием эвакуации из Афганистана.

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